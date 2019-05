Uzman diyetisyen öğrencilerle farkındalık için buluştu

Her yıl olduğu gibi bu yıl da Cargill’in hayata geçirdiği en büyük çevre odaklı gönüllülük programı olan ‘Dünya Günü Her Gün’ etkinlikleri kapsamında Cargill çalışanları ve gönüllüler bir araya geldiler. Bu yıl İstanbul’da düzenlenen etkinlikte TİDER (Temel İhtiyaç Derneği) işbirliği ve FAO’nun “Sıfır Atık Sıfır Açlık” projesinin Türkiye destekçisi Uzman Diyetisyen Dilara Koçak’ın katılımıyla, daha sürdürülebilir bir gıda sistemini desteklemek üzere gıda israfını azaltmanın önemini vurgulayan, öğrencilere yönelik bir seminer düzenlendi. Seminerin ardından ise öğrenciler ve Cargill gönüllüleri birlikte bir sebze bahçesi oluşturdular.



Cargill’in dünyanın güvenli, sorumlu ve sürdürülebilir bir şekilde beslenmesini sağlama hedefinin bir parçası olarak, Cargill çalışanları her yıl 22 Haziran Dünya Günü ile 5 Haziran Dünya Çevre Günü tarihleri arasında gerçekleştirilen gönüllülük aktivitelerine katılıyorlar.



Düzenlenen aktiviteler kapsamında Cargill bu yıl ise içinde yaşadığımız gezegenin korunmasına katkı sağlamak amacıyla gıdanın gücünden yararlanarak sürdürülebilir gıda ve israf konularına ışık tuttu. Günümüzde sosyal ve çevresel değişimin sembolü olarak öne çıkan en güçlü kavramlardan biri gıda olmakla birlikte, gıda israfını azaltarak ya da israf edilen gıdayı dönüştürerek hem ihtiyaç sahiplerinin gıdaya erişimini arttırabilir hem de çevremizi iyileştirebiliriz. Bu doğrultuda gıdanın yaşam döngüsüne dikkat çekmek üzere TINK (Teknoloji ve İnsan Kolejleri) Sancaktepe yerleşkesinde Cargill’in düzenlediği aktiviteye TİDER Kurucu Başkanı Serhan Süzer, Uzman Diyetisyen Dilara Koçak ve TINK Okulları Kurucusu Zeynep Dereli ve Cargill Gönüllüleri katıldılar.



“Dünya Günü Her Gün” etkinliğinde, Cargill’in Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği ekibi, 5. ve 6. sınıflardan oluşan 50 kişilik bir öğrenci grubuna günlük yaşamda karşılaşabilecekleri kazalardan korunmak için alabilecekleri önlemler ve güvenlik ile ilgili dikkat edilmesi gereken konularda bilgilendirme yaparken, Uzman Diyetisyen Dilara Koçak ise sınırlı kaynakları olan bir dünyada sürdürülebilir beslenmenin nasıl destekleneceği ile ilgili öğrencileri bilgilendirdi.



Seminerde konuşan Serhan Süzer ise, TİDER’in gıda atığı ve yoksulluk konusunda alternatif çözümler üretmek amacıyla gıda bankacılığı sistemine kapsamlı bir bakış açısı sunan bir sivil toplum kuruluşu olduğunu vurgulayarak ‘Sürdürülebilirlik kavramı, doğal ekosisteme zarar vermeden tüm canlılar için temel ihtiyaçları sağladığımızdan emin olmaktır’ dedi.



TİNK Okulları Kurucu Zeynep Dereli’nin ise geleceğe yönelik en önemli adımın gıda israfını azaltmak ve sürdürülebilir tarımı desteklemek için teknolojiyi kullanan yenilikçi çözümler konusundaki farkındalığın artırılması olduğunu vurguladığı seminer, öğrenciler ve Cargill gönüllülerinin renkli boyalar ile geri dönüştürdükleri araba lastiklerine domates, nane, dereotu, salatalık ve patlıcan fideleri dikerek sebze bahçesi oluşturmasıyla sona erdi.