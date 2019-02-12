VakıfBank’a yurtdışından 8 yıl vadeli 1,1 milyar TL’lik yeni kaynak

Tahsisli satış formatında gerçekleştirilen ihraç işleminin büyüklüğü 1 milyar 118 milyon TL olurken, işlemin vadesi Ocak ayında gerçekleştirilen işleme benzer şekilde yine 8 yıl oldu. Böylelikle henüz yılın başında VakıfBank’ın 2019 yılında İTMK-covered bond programı kapsamında gerçekleştirdiği ihraç tutarının büyüklüğü 1,5 milyar TL’yi aştı.



“İTMK (Covered bond) programını en aktif kullanan Türk bankasıyız”



Türkiye’nin uluslararası sermaye piyasalarındaki öncü ve yenilikçi bankası VakıfBank, ipotek teminatlı menkul kıymet (İTMK-covered bond) programı kapsamında uzun vadeli ve düşük maliyetli TL cinsi ihraçlar gerçekleştirmeye devam ediyor. 2016 yılında hayata geçirilen konut kredilerine dayalı ipotek teminatlı menkul kıymet (İTMK-covered bond) programı kapsamında, yurtiçi ve yurtdışına hem Euro hem de TL cinsinden son derece başarılı ihraçlar gerçekleştirdiklerini dile getiren VakıfBank Genel Müdürü Mehmet Emin Özcan, “Yurtdışından teminatsız borçlanma maliyetlerinin yükseldiği bir dönemde gerek yüksek kredi notu gerekse sağlam teminatlı yapısı ile covered bond programımız bize uluslararası piyasalardan uzun vadeli ve düşük maliyetli fonlama imkanı sağlıyor. Aynı zamanda bu tür kaynaklar, uluslararası piyasalarda Bankamıza ve ülkemize duyulan güveni de teyit etmesi açısından gurur vericidir. Gerçekleştirdiğimiz bu yeni işlem ile birlikte program kapsamındaki ihraç bakiyemiz 9 milyar TL’yi aşmıştır. Bu programı en aktif kullanan Türk bankası olarak 2019 yılında gerçekleştirdiğimiz iki işlem, bu alandaki lider pozisyonumuzu daha da güçlendirmiştir. VakıfBank olarak yurt dışından ülkemize kaynak transfer etmeye ve bu fonları başta KOBİ’lerimiz olmak üzere milli ekonomimizin kullanımına sunmaya devam edeceğiz” dedi.