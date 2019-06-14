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Vans online mağazasını hizmete açtı

84’ten fazla ülkede 2 binden fazla perakende satış noktası bulunan Vans, Türkiye’deki satış noktalarına ek olarak online mağazasını da hizmete açtı.

Vans online mağazasını hizmete açtı
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VF Corporation bünyesinde yer alan orijinal spor ayakkabı, giyim ve aksesuar markası olan Vans, Haziran ayı itibariyle Türkiye’deki satış noktalarına ek olarak online mağazasını da hizmete açtı. Uluslararası ofisleri ve distribütörlük noktalarıyla 84’ten fazla ülkede 2 binden fazla perakende satış noktası bulunan Vans dünyasına artık www.vans.com.tr internet sitesi üzerinden de ulaşarak, alışveriş yapabilirsiniz.

1966 yılında Anaheim Kaliforniya’da Paul Van Doren tarafından kapılarını açan ve başlangıcını kaykay çevresi ile yapan Vans, günümüzde yalnızca kaykay dünyasının değil, müzik, moda ve sanat dünyasının da favorisi arasında yer alıyor. Vans bir yandan spor, sanat müzik ve sokak kültürü aracılığıyla gençler arasında yaratıcılığın destekçisi olurken diğer yandan ise Vans Pool Party, Vans Custom Culture, Vans Warped Tour® ve dünyanın birçok noktasında yer alan House of Vans’ler ile de sanatçı ve müzisyenlerin kendilerini ifade etmelerine olanak sağlıyor.

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VansVF CorporationPaul Van Doren
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