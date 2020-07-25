VARAN’IN ANKARA’DAKİ YENİ TERMİNALİ AÇILDI

Türkiye’nin Varan’ı sloganıyla yola çıkan Varan, otobüs yatırımlarıyla birlikte tesisleşme ve insan kaynağına da önem veriyor, önemli yatırımlar yapıyor. 2020 sonunda 100 araçlık bir filoya erişmeyi hedefleyen şirket tesis çalışmalarını da hızlandırdı ve Ankara’daki yeni terminal binasının açılışını 23 Temmuz’da gerçekleştirdi.

Varan’ın Ankara Söğütözü Terminali açılışına Gençlik ve Spor Eski Bakanı Osman Aşkın Bak, Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, Samsun Milletvekili Kemal Zeybek, ATO Başkanı Gürsel Baran, Varan Turizm Yönetim Kurulu Üyeleri Kemal Soğancı Fatih İslam ve Abdullah İslam ile Varan Turizm CEO’su Kemal Erdoğan ile birlikte çok sayıda davetli katıldı.



“Önceliğimiz Varan yolcusunun memnuniyeti, güvenliği ve sağlığı”

Otobüs yatırımlarıyla birlikte tesisleşme ve insan kaynağına da önem verdiklerini söyleyen Varan Turizm CEO’su ve Yönetim Kurulu Üyesi Kemal Erdoğan önceliklerinin Varan yolcusunun memnuniyeti, güvenliği ve sağlığı olduğu dile getirdi.

Sözlerini sürdüren Erdoğan, “sayılardan çok insan odaklı bir anlayış ile 9 Temmuz’da yeniden yola çıktık. Tesis ve hizmetler noktasında Varan geçmişte çok ciddi ayrışan bir markaydı. Bugün de ayrıcalıklı hizmetlerimiz olacak. Pandemi sürecinin izin verdiği ölçüde bunların ilki özel yolcu salonlarımız olacak ve yolcularımız otogarın kalabalığına girmeden rahatlıkla seyahatlerine bu noktadan başlayabilecekler. Bugün açılışını yaptığımız Ankara Söğütözü’ndeki bu terminal binamız da bunun en somut örneklerinden birisi” dedi.

