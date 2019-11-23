Ve Yenilebilir Enerjiyi Destekleme Platformu kuruldu

Tam 12 yıldan bu yana Küresel Isınma Kurultayı ile iklim değişikliği sorununa dikkat çeken EGD, Sapanca’da Birleşik Metal – İş Sendikası ve Kemal Türkler Eğitim ve Kültür Vakfı (KETEV) ile birlikte gerçekleştirdiği toplantıda Yenilenebilir Enerjiyi Destekleme Platformu kurulması için öneri gelmişti.

Bu öneri üzerine yapılan çalışmalar sonucunda böyle bir platformun kurulması kararı alındı ve her üç kurumun birlikte yaptığı toplantıda bu kararın kamuoyuna açıklaması kararlaştırıldı.

Açıklamayı yapan Birleşik Metal – İş Sendikası Başkanı Adnan Serdaroğlu alınan kararın çok önemli bir gelişmenin habercisi olduğunu belirterek şöyle konuştu:

“Biz üyelerimizin, işçilerin sadece fabrikalarda iyi ücret alması, şartlarının iyi olması için mücadele etmiyoruz. Onların güzel bir dünyada yaşamasını da önemsiyoruz. Hatta bütün insanlığın güzel bir dünyada yaşamasını önemsiyoruz. İklim değişikliği günümüzün en yakıcı sorunlarından biridir. İnsanlığı, yaşamı tehdit ediyor. Bu soruna kayıtsız kalmamız söz konusu olamazdı” diye konuştu.

KETEV Başkanı Celalettin Aykanat da bugüne kadar genellikle karşı çıkılan platformları kurulduğunu belirterek, “Şimdi bu alandaki gelişmelere pozitif yaklaşıp daha iyi bir dünya, daha güzel bir Türkiye için yenilenebilir enerjiyi destekleme kararı aldık. Bu konuda çalışmalar yapacağız” dedi.

Son dönemde çok hak mücadelesi örnekleri sunan Birleşik Metal-İş Sendikası ve KETEV ile bu konuda birlikte yola çıkılmasının çok önemli olduğunu söyleyen EGD Başkanı Celal Toprak da “Bu öneri Yönetim Kurulu Üyelerimiz Çetin Ünsalan ve Serpin Alpaslan tarafından dile getirildi. Onların bu sürece bugüne kadar müthiş destekleri oldu. Şimdi de olacak. Yine bu sürece görüşleri ile katılan mesleğimizin duayen isimleri Hasan Eriş ve Faruk Türkoğlu da sürecin içinde olacak. Faruk Türkoğlu yıllar önce yapılan toplu sözleşmelere ozan tabakasındaki sorunların yazıldığını söyledi. Bu sürece bizim Küresel Isınma Kurultayı Komitesi’ne de başka sivil kuruluşları da dahil edeceğiz. Çok güçlü bir platformu oluşturmayı hedefliyoruz” dedi.

Bu arada kurulan platform ilk olarak İzmir’de yapılacak Küresel Isınma Kurultay’nda sahaya çıkacak. Ardından birbiri ardına farkındalık çalışmaları yapılacak.