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“Venice VR Expanded 2020” Şeçkilerini İstanbul'a getiriyor

Koç Üniversitesi KARMA Gerçeklik Laboratuvarı ve Soho House İstanbul, 2-12 Eylül tarihleri arasında Venedik Bienali'nin “Venice VR Expanded 2020” seçkisine ev sahipliği yapıyor. Venice VR Expanded 2020, izleyicileri 24 ülkeden 44'ün üzerinde sanatçının sanal gerçeklik projelerinin dünya prömiyerleriyle buluşturuyor. Tüm eserler sanal gerçeklik teknolojilerinin en yaratıcı uygulamaları arasından seçilmiş ve Venedik Film Festivali’nde yarışıyor. “Venice VR Expanded 2020”, animasyon film yapımcılarından bağımsız yönetmenlere, sanatçı ve oyun tasarımcılarından hikâye anlatıcılarına kadar yaratıcılığın farklı alanlarından uzmanları sanal gerçeklik yapımlarında bir araya getiriyor.

“Venice VR Expanded 2020” Şeçkilerini İstanbul'a getiriyor

Küresel salgın günlerinde fiziksel olarak bir araya gelmenin zorluğu nedeniyle 125 yıllık Venedik Bienali (La Biennale di Venezia) tarihinde ilk kez programını çevrimiçi yayınlayarak dünya çapındaki seçkin mekânlarda izleyicilerle buluşacak. 

Koç Üniversitesi KARMA Gerçeklik Laboratuvarı ve Soho House İstanbul’un işbirliğiyle; Portland, Amsterdam, Barselona, Berlin, Kopenhag, Cenevre, Hangzhou, Modena, Montreal, Moskova, Paris, Taipei ve Venedik’le birlikte İstanbul’da bu yaratıcı ağın bir parçası haline geliyor.

Bu kapsamda İstanbul, 2-12 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan Venedik Bienali'nin “Venice VR Expanded 2020” seçkisine ev sahipliği yapacak. “Venice VR Expanded 2020” İstanbul uydu etkinliği KARMA Lab, Soho House İstanbul, Raptor Dance Studios, Muse VR, X Topia iş birliğiyle hazırlanıyor.

Venice VR Expanded 2020, Venedik Uluslararası Film Festivali çerçevesindeki resmi yaratıcı VR yarışmasıdır. Bir sanat formu olarak sanal gerçeklik (VR), merakı teşvik ediyor ve farklı deneyimlerin paylaşılmasına yardımcı oluyor. Sanal gerçeklik teknolojileri, hikâye anlatımının da yeni olanaklarını keşfetmemizi sağlıyor. Sinema zamanı manipüle ederken, sanal gerçeklik de mekanı/uzamı manipüle ederek; deneyimleyen izleyicilere görsel ve işitsel manzaralar aracılığıyla gerçekçi veya sanatsal 360 derecelik bir deneyim sunuyor.

Venice VR’ı nasıl deneyimleyebilirsiniz? 
2-12 Eylül tarihleri arasında Soho House İstanbul’da düzenlenecek olan Venive VR Expanded içeriklerini deneyimleyebilmek için etkinlik biletlerine, BuGece’den ulaşılabiliyor. Biletlerini alan izleyiciler, karma@ku.edu.tr mail adresinden gün ve saat üzerinden rezervasyon yaptırarak, 1 saatlik seans sırasında programdan seçecekleri içerikleri izleyebilecek. Daha uzun süreli içerikleri deneyimlemek isteyen ziyaretçiler, 2 bilet ile arka arkaya 2 seans rezerve edebilirler. 

Hijyenik bir VR deneyimi
Soho House Istanbul’un sinema katındaki geniş bir alanda, her bir kişi arasında en az 2,5 metre mesafe olacak şekilde aynı anda mekânda en fazla 18 kişi bulunacak. Bu kapsamda rezervasyon sistemi ile çalışılacak ve her ziyaretçi 50 dakika boyunca kendileri için ayrılmış bölümde, temizlenmiş ve maskeli VR cihazları ile içeriği deneyimleyecek. Her cihaz, deneyim öncesinde uluslararası standartlara uygun şekilde temizlenecek ve kullanıcıya steril şekilde sunulacak. Rezervasyon için karma@ku.edu.tr adresine ulaşabilirsiniz.

Etkinlik programında hangi içeriklerin hangi model VR gözlüklerde deneyimlenebildiği bilgisi yer alıyor, bilet alınan VR gözlüğünün izlenmek istenen içerikle uyumlu olduğundan emin olunması gerekiyor. İzlenmek istenen içeriğe karar vermek için, mekana gelindiğinde ekiplerin önceden hazırlamış olduğu farklı menüler arasından da seçki yapılabiliyor. Rezerve edilen saatten 15 dakika önce mekanda olunması ve etkinlik alanına gelirken hijyen açısından izleyicinin kendi kulaklıklarını getirmesi öneriliyor. Tüm içerikler orjinal dilinde, bazıları ingilizce altyazılı sunulmakta olup, 14 yaş ve üstü seyirci kitlesine uygundur.

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Koç ÜniversitesiKARMA Gerçeklik Laboratuvarı Ve Soho House İstanbulVenice VR Expanded 2020Enice VR Expanded 2020Soho House Istanbul
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