Verimlilik ve Teknoloji Fuarı'nda geleceğin tarımına dikkat çekti

Birçok sektörde geleceğe ışık tutacak akıllı çözüm teknolojilerinin buluştuğu ve bu yıl dördüncüsü düzenlenen Verimlilik ve Teknoloji Fuarı’nda TürkTraktör tarımın geleceğine odaklanan ürün portföyüyle dikkatleri üzerine çekti.

Fuarda yer almaktan dolayı büyük mutluluk duyduklarını belirten TürkTraktör Genel Müdürü Aykut Özüner, “Yerli ve yabancı birçok şirketin bir araya geldiği, kuruluşların yakın ilişkiler kurarak iş birlikleri geliştirdiği ve ürün yelpazelerini sunma imkanları bulduğu bu fuarda yer almaktan dolayı çok memnunuz. TürkTraktör olarak amacımızı ‘Tarımı Dönüştürür, Geleceğe Hazırlar’ olarak belirledik. Tarımsal mekanizasyonda üstlendiğimiz öncü rolün farkındayız. Dolayısıyla amacımız, çiftçilerimizin verimliliğini artıracak teknolojilerle onları desteklemek. Bu yüzden 4. Verimlilik ve Teknoloji Fuarı’nda bulunmanın çok anlamlı olduğuna inanıyoruz” dedi.

Çiftçilere Dijital Karar Desteği

Tarımın geleceğini odağına alarak çiftçilere dijital dönüşüm sürecinde destek olan TürkTraktör bu doğrultuda geliştirdiği mobil uygulaması Tarlam Cepte’yi fuardaki standında özel bir alanda ziyaretçilerle buluşturdu. Tarımda dijital dönüşümü başlatacak adımlardan biri olarak 2019 yılında kullanıma sunulan Tarlam Cepte uygulaması çiftçilere tarımsal faaliyetlerinde dijital karar desteği sağlıyor. TürkTraktör standına gelen ziyaretçiler 45 binden fazla kullanıcıya ulaşmış uygulama hakkında detaylı bilgi sahibi olabildiler. Bu özellikler arasında uygulamanın en yeni sürümünde yer alan anlık hava durumu takibi, tarla bitki sağlığı analizi, bitki yetiştiriciliği önerileri, güncel gübre, ilaç ve hal fiyatlarının yanı sıra ziraat uzman desteği gibi fonksiyonları yer alıyor.

Trimble Ürünleri TürkTraktör Standında

Dünyada tarım teknolojilerinin öncü şirketlerinden biri olan Trimble’ın Türkiye’deki yetkili satış ve servis distribütörü olan TürkTraktör fuarda otomatik dümenleme, telematics ve çiftlik yönetim sistemleri ürünlerini de sergiledi. TürkTraktör’ün New Holland ve CASE IH markalarının traktörlerine adapte edilebilen ürünler çiftçilerin çalışma performanslarını arttırmayı hedefliyor. TürkTraktör fabrikalarında araç üstü montajı sağlanan Trimble ürünleri için satış sonrası hizmetleri de sunuluyor.

Öte yandan TürkTraktör, fuar boyunca Otomatik Dümenleme Sistemi, Akış ve Uygulama Kontrol Sistemleri gibi Hassas Tarım Teknolojileri’ni de tanıttı. Bu hassas tarım ürünleri mevcut tarım arazisinde daha fazla ürün yetiştirme imkânı sağlarken ilaç, gübre, tohum ve yakıt gibi girdiler de ideal seviyede kullanılacak. Aynı zamanda bakım faaliyetleri sırasında oluşan bitki ezilmelerini azaltarak verimliliğin artması da söz konusu ürünlerin avantajları arasında.

1 Milyonuncu Traktör de Fuarda

TürkTraktör’ün ürettiği 1 milyonuncu traktör de 4. Verimlilik ve Teknoloji Fuarı’nın giriş alanında yerini aldı. Ziyaretçilerin yoğun ilgi gösterdiği 1 milyonuncu traktöre ilişkin Özüner şunları kaydetti: “TürkTraktör’ün 70 yıla yaklaşan köklü tarihi, tecrübesi ve güçlü olduğu kadar esnek üretim kapasitesinin bir sonucu olan 1 milyonuncu traktörümüzü de 4. Verimlilik ve Teknoloji Fuarı’nda sergilemekten dolayı gurur duyuyoruz. 1 milyonuncu traktörü üretmek TürkTraktör’ün başarılarla dolu tarihinde en değerli sayfalardan biri. TürkTraktör çatısı altında çalışmış tüm çalışanların, çiftçilerimizin, bayilerimizin, servislerimizin, tedarikçilerimizin ve paydaşlarımızın ortak emek ve katkılarıyla sonucu umuyorum ki daha nicelerini de üreteceğiz.”