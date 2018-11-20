Verinin Doğru Kullanımında “Hızlı Olanlar” Fark Yaratıyor Veri yönetimi konusunda sahip olduğu operasyon ve bilgi deneyimiyle en doğru çözüm ortağı olarak çalışan Hitachi Vantara, verinin doğru kullanıldığında nasıl yeni gelir kaynaklarına dönüştüğünü, müşteri deneyimini geliştirdiğini ve karlılığa yardımcı olduğunu İstanbul’da düzenlediği Hitachi Partner Day etkinliğinde detaylarıyla paylaştı.

20 Kasım 2018 Salı 00:20