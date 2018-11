Verinin Doğru Kullanımında “Hızlı Olanlar” Fark Yaratıyor

Stratejik Kanal & İş Ortakları Satış Müdürü Özlem Köklü Avcı’nın açılış konuşmasını yaptığı etkinlikte, büyük veri, veri analitiği ve kanal yönetimi gibi alanlarda bilgiler paylaşıldı. Veri miktarının hızla arttığı ve dolayısıyla veri yönetiminin de her geçen gün daha önemli hale geldiğinin altı çizildi. Veri sahipliğinin öneminin de vurgulandığı etkinlikte, bugün var olan verinin %90’ının sahiplinin bilinmediği ve sadece verilerin %15’inin kullanıldığı ifade edildi. 2016 yılında 16.1ZB olan veri üretiminin 2025 yılında 10 katına çıkacağı ve bunun dörtte birinden fazlasının gerçek zamanlı içeriklerden oluşacağı aktarılırken, gerçek zamanlı IoT verilerinin bunun %95’i olacağı söyledi. IoT alanında 1 milyar dolardan fazla yatırım yapan Hitachi, 2022 yılında bu alanda lider olmayı hedefliyor.“Tam veri odaklı portföyümüzle müşterilerimiz için 360 derece deneyim sunabiliyoruz”Yakın zaman önceise ekinlikte yaptığı konuşmasında: “Hitachi olarak tüm iş ortaklarımızı dinliyor, anlıyor ve birlikte çalışıyoruz. Bugün dünyanın çalışma yöntemini birlikte değerlendirelim istiyoruz. Yılların getirdiği tecrübe ve global bilgi birikimimizle dünyanın her yerinde aynı kalitede hizmet verebiliyoruz. Ham bilgiyi eylemi güçlendiren iç görülere dönüştürmek, verilerin nasıl yönetilmesi ve iletilmesi gerektiğinin derinlemesine anlaşılmasını gerektirir. Verilere dayanan çözümler, şirketlerin daha çevik olmasını ve değişen müşteri ihtiyaçlarına ve pazar dinamiklerine daha iyi cevap verebilmelerini sağlıyor. Bunu yapmak için, verilerin doğru zamanda, doğru yerde ve doğru biçimde mevcut olması gerekiyor. Böylece veriden değer elde edilebiliyor. Tam veri odaklı portföyümüzle müşterilerimiz için 360 derece deneyim sunabiliyoruz. Bu da sektör lideri olarak sunduğumuz çok önemli bir avantaj. Şu anda en çok patent başvurusunda bulunan şirketiz. Kendi kendini optimize edebilen veri merkezleri için akıllı veri merkezi zekası ve otomasyonunu zenginleştiriyoruz.” dediHitachi Vantara’nın tam data odaklı portfolyosu, benzersiz değer basamakları, uzman iş ortakları ve endüstri özelinde yatay çözümlerle birleştiğinde başarıya götüren iş fırsatları ortaya çıkıyor diyen, Hitachi Vanta’nın geleneksel ortak programlarının yanı sıra sunduğu partner programı FY18’deki yeniliklerden bahsetti. Kwisthout, “Hem strateji sunan hem de bunları uygulayabilen bir şirket olarak, FY18 ile daha esnek şekilde portfolyo ulaşımını mümkün hale getiriyoruz. İş ortaklarımıza mali teşvikler, partner portalı, global öğrenme, partner araçları, demolar ve sanal laboratuvarlar, global destek masası, pazarlama ve GTM (Google Task Manager) desteği ve yazılımcı topluluğu gibi birçok hizmet sunuyoruz. FY18 ile çok yönlü finansal teşvik paketi sunuyor, dönüştürücü iş ve çözümlere daha fazla önem veriyoruz.” şeklinde konuştu.“Bu kadar çok veri olması güvenlik açığına da sebep oluyor”Hitachi Content ürün ailesi hakkında bilgi aktaranise farklılaşmanın artık kullanıcı verilerinin doğru şekilde kullanılmasıyla mümkün olduğunu dile getirdi. “Sadece veriyi depolamak değil bunu doğru şekilde kullanıp maddi kazanç elde etmek de mümkün.” diyen Kantarcıoğlu sözlerini şöyle sürdürdü: “Son iki yılda dünyanın var olan verisinin %90’ı elde edildi. Bu kadar çok veri olması güvenlik açığına da sebep oluyor. Hitachi olarak verinin önemini biliyor ve veri odaklı bir yaklaşım sunuyoruz. Ürünlerimiz 140’tan fazla ürünle entegre olarak çalışabiliyor, nerede olursa olsun ve kaynağı ne olursa olsun veriye ulaşma, veriyi depolama ve analitikle istenen veriye ulaşmayı sağlayan kapsamlı bir hizmet sunabiliyoruz ki bu boyutta hizmet sunan tek marka Hitachi.”Büyük veri ve analitik ile ilgili detayları aktaran Hitachi Vantara Data Analitiği ve IoT Çözümleri Satış Müdürü Orhan Karaman ise artık içeriklerin erişilebilirliğinin kolaylaştığını ve hızlı değişime ayak uydurmak gerektiğini söyledi. Artık herhangi bir şey hizmet olarak sunulması beklenebiliyor ve bunun için en önemli kaynak veri diyen Karaman, “Elbette verilerin nasıl kullanıldığı ve bu süreçte ne kadar hızlı olunduğu da artık fark yaratmada önemli hale geldi. Biz, yaklaşık 60 yıllık IT tecrübesi, 100 yıldan fazla da OT tecrübesi olan bir firma olarak bu noktada iş ortaklarımıza çözüm sunuyoruz. Verinin nerede olduğu, kaynağı, büyüklüğü ne olursa olsun verilere ulaşabiliyor, depolayabiliyor, şifreli ya da açık şekilde saklayabiliyor ve analitik ile tam olarak ihtiyaç duyulan bilgiye erişilmesini sağlıyor ve analiz edebiliyoruz. Günümüzde hem geleneksel hem de büyük veri yönetimini ayrı ayrı yapmak da çok önemli. Bunun için de farklı kaynaklara ve sistemlere yatırım yapmak gerekiyor. Hitachi Vantara’yı oluşturan şirketlerden biri olan Pentaho 360 derece ve aynı anda tüm verileri analiz edebilen bir çözüm sunuyoruz.” diye konuştu.Hitachi Ltd.’nin bir iştiraki olan Hitachi Vantara, veri odaklı liderlere, akıllıca yapacakları inovasyonlar yoluyla iş faaliyetleri ve toplum için önemli sonuçlara ulaşabilmelerini sağlamak üzere, verilerinin sunduğu değeri bulup kullanmaları konusunda yardımcı oluyor. Müşteri deneyimlerini iyileştirmeleri, yeni gelir akışları geliştirmeleri ve giderlerini kısmaları yolunda şirketlere yardımcı olan veri yönetimi çözümleri sunmak üzere; teknolojiyi, fikri hakları ve endüstri bilgimizi bir araya getiriyoruz. Derin bilişim teknolojileri (BT), operasyonel teknolojiler (OT) ve alan uzmanlığını bir araya getirerek inovasyon avantajınızı üst seviyelere çıkaran tek şirket Hitachi Vantara’dır. Veriyi kullanarak anlamlı sonuçlar elde etmek üzere dünyanın dört bir yanından kuruluşlarla çalışıyoruz. Bizi www.HitachiVantara.com adresinde ziyaret edebilirsiniz.HitachiVantaraTurkey hesabını Twitter’da takip edin: Twitter.com/Hitachi_TurkeyMerkezi Tokyo’da bulunan Hitachi, Ltd. (TSE: 6501), toplumun karşılaştığı zorluklara hitap eden inovasyonlar sunmaktadır. Şirketin 2016 mali yılı (31 Mart, 2017’de sonlanmıştır) konsolide gelirleri 9,162.2 milyar yen (81.8 milyar ABD doları) olmuştur. Sosyal İnovasyon konusunda dünya lideri olan Hitachi Group’un dünya çapında yaklaşık 304.000 çalışanı bulunmaktadır. Hitachi, işbirliğine dayalı yaratım yoluyla Enerji, Sanayi / Dağıtım / Su, Kentsel Gelişim ve Finans / Kamu / Sağlık sektörleri de dahil olmak üzere,geniş bir yelpazedeki sektörlerde faaliyet gösteren müşterilerine çözümler sunmaktadır. Ayrıntılı bilgi içinadresini ziyaret edebilirsiniz.