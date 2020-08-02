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Vestel'den mutfakta şov YapMaya Davet

Bireylerin hayatını kolaylaştıracak teknolojiler tasarlayan ve üreten Vestel, yeni nesil Maya Buzdolabı ile evinde mayalı gıda hazırlamak veya mayalama için ideal koşulları sağlamak isteyen herkesin beklentisine karşılık verecek.

Vestel'den mutfakta şov YapMaya Davet

Evinde fermente gıda üretmek isteyen ancak günlük hayatın koşturmacası içinde buna fırsat bulamayan ya da ideal koşulları oluşturamayan kişilerin yardımına koşan Vestel, yeni nesil MAYA Buzdolabı ile mayalama için gerekli tüm koşulları sağlıyor. Hamur, yoğurt, kefir, sirke ve turşu gibi mayalama işlemi gerektiren 7 farklı gıdanın; otomatik olarak ayarlanan sıcaklık ve süre fonksiyonları ile herkes tarafından kolay bir şekilde yapılmasına ve saklanmasına olanak sağlayan MAYA Buzdolabı, bireylerin sağlıklı yaşam isteklerini destekliyor.

MAYA teknolojisi yanında Vestel Maya Buzdolabı, sahip olduğu Maksimum Tazelik Teknolojisi ile meyve ve sebzelerin solunumuyla oluşan gazın ortamdan uzaklaştırılmasını sağlayarak gıdaların daha uzun süre besin değerlerini kaybetmeden saklanmasını; Aktif İyon Teknolojisi ile ise dolap içerisine negatif yüklü iyonlar göndererek pozitif yüklü kötü koku moleküllerini indirgenmesini sağlıyor. Aynı zamanda “PUZZLE” özelliğine sahip geniş hacimli MAYA Buzdolabı, çok işlevli akıllı bölmeleri sayesinde 19 farklı şekilde kullanılabiliyor. Maya bölmesi istenildiği zaman dondurucu veya soğutucu olarak kullanılabildiği gibi, diğer bölmelerin kullanım fonksiyonları da tüketici tercihine göre ayarlanabiliyor. Bunun dışında özel bölmeler kullanılmadığında kapatılarak enerji tasarrufu sağlamaya da imkân sunuyor.

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MayaVestel Maya Buzdolabı
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