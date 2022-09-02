Vestel sürdürülebilir bir dünya için çalışıyor

Almanya’nın başkenti Berlin’de düzenlenen IFA Fuarı kapılarını açarken 3 bin metrekarelik standıyla 30’uncu kez fuardaki yerini alan Vestel, tüm süreçlerinde sürdürülebilir yöntemler kullanarak ürettiği yenilikçi ürünlerini sergiliyor.

Vestel'den yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Vestel Üst Yöneticisi (CEO) Turan Erdoğan, dünya kaynakları üzerindeki baskının etkilerini azaltma ve dünyayı daha iyi bir yer yapma çalışmalarına hız kesmeden devam ettiklerini bildirdi.

Vestel’in hayatı kolaylaştıran, erişilebilir ve akıllı ürünleriyle toplumsal ve çevresel fayda yaratan bir teknoloji şirketi olmayı hedeflediklerini belirten Erdoğan, “Teknolojimizin gücüyle tüm değer zincirinde insan odaklı dönüşümü gerçekleştirmek, net sıfır emisyonlu ekonomi için yeni iş modelleri kurgulayarak döngüsel ekonomiyi şirket kültürümüze, iş yapış şeklimize entegre ediyoruz.

Çevresel ve sosyal fayda yaratarak, geleceğin ihtiyaçlarını karşılayan ve hayatı kolaylaştıran çözümler üretmek, ana strateji alanlarımızı oluşturuyor. Bu doğrultuda 30’uncu kez katılımcısı olduğumuz IFA’da tüketici elektroniği, beyaz eşyalar, akıllı ürünler, elektrikli araç şarj cihazları, profesyonel ekranlar, otomotiv ve batarya çözümlerinden oluşan yeni ürün yelpazemizi tüm dünyaya tanıtıyoruz.' ifadelerini kullandı.

Erdoğan, teknolojik trendlere ve dijital dönüşüme liderlik ederken, ürün ve hizmetlerinde sürdürülebilirliğe odaklandıklarına vurgu yaparak, şunları kaydetti:

'Malzeme kullanımımızda, tasarımlarımızda, üretim süreçlerimizde ve satış sonrası hizmetlerimizde sürdürülebilirlik çalışmalarımıza hızla devam ederken, kullanıcılarımızı da bu sürece dahil etmek için ürünlerimizi enerji ve su tasarrufu yüksek, gıda israfını önleyen teknolojilerle üretiyoruz. Bu yıl IFA’daki standımızda da sürdürülebilirlik ve çevre temasını işledik.

Artık sadece teknoloji üretmek yetersiz, bunun yanında üretim süreçleri ve ürünleriniz çevreye duyarlı, hatta çevreye fayda sağlayan özellikte olmalı. Vestel olarak ürettiğimiz ürünler dünyanın 158 ülkesinde kullanılıyor, bu çevresel anlamda çok büyük bir etki. Biz çevre dostu akıllı ürünlerimizle tüketicilerin de çevresel etkilerini azaltmaya yardımcı oluyoruz.'

- 'Vestel, Avrupa’da EVC’lerin yaygınlaşmasına öncülük ediyor'

Elektrikli araçlara şarj çözümü sunan Vestel, Iberdrola, E.ON, Eneco gibi dünyanın önde gelen enerji şirketleriyle yaptığı uluslararası iş birlikleriyle Avrupa’da EVC’lerin yaygınlaşmasına öncülük ediyor. Vestel’in Ar-Ge faaliyetleri kapsamında geliştirdiği ve dünyanın dört bir yanına ihraç ettiği Elektrikli Araç Şarj Cihazları (EV Charger) yeni tasarım ve geliştirilen özellikleriyle IFA’da sektörün beğenisine sunuldu. Uzun yıllardır e-mobilite alanında yatırımlar yapan Vestel, kişiye özel batarya çözümleri ile bu alandaki teknolojiyi bir adım öteye taşıyor.

Konuya ilişkin değerlendirme yapan Erdoğan, “Sürdürülebilir bir ulaşım alternatifi olan elektrikli bisikletlerin sayısındaki artışa paralel olarak, bu alanda kişiye özel batarya çözümleri sunuyoruz. Aynı zamanda elektrikli süpürgeler, taşınabilir televizyonlar ve sağlık sektörü için de bataryalar üretiyoruz. Gelecek yılın ilk çeyreğinden itibaren, telekom ve güneş enerjisi sistemlerinde kullanılan daha yüksek kapasiteli enerji depolama sistem bataryaları da sahada olacak.' ifadelerini kullandı.

- Yerli üretim bataryalı dikey süpürge IFA’da tanıtıldı

Küçük ev aletleri gibi ithal oranının yüksek olduğu ürün gamında yerli batarya üretimi ile ülke ekonomisine katkı sağladıklarını belirten Erdoğan ”Batarya üretiminde edindiğimiz tecrübemizi şimdi de küçük ev aletlerinde kullanıyoruz. İlk defa kendi süpürgemizde kendi üretimimiz olan batarya kullanacağız. Türkiye’de geliştirdiğimiz teknolojimizi dünyanın 158 ülkesine ulaştırarak sektörümüzde 24 yıldır aralıksız ihracat şampiyonuyuz. Türkiye ekonomisine sunduğumuz katkıyı her geçen gün artırma hedefi ile yatırımlarımıza devam ediyoruz. Katma değeri yüksek teknoloji ihracatında Vestel’in payını artırarak, büyümemize devam etmek istiyoruz.' değerlendirmesinde bulundu.