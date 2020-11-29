Vietnam'a sanaldan ulaşacak

Yıllık 1.9 milyar dolarlık doğal taş ihracatıyla dünya üçüncüsü olan Türk doğal taş sektörü, dünya liderliği hedefine ulaşmak için pandemi döneminde fiziki fuar ve ticaret heyeti organizasyonları durunca dijital pazarlamaya yöneldi.

Doğal taş ihracatında Türkiye'nin lideri Ege Maden İhracatçıları Birliği, 17 Türk doğal taş ihracatçısı firmayla 20 Vietnamlı ithalatçıyı Ticaret Bakanlığı'nın desteğiyle 24-26 Kasım 2020 tarihlerinde "Vietnam Sanal Doğal Taş Sektörel Ticaret Heyeti"nde buluşturdu. 191 ikili iş görüşmesine sahne olan organizasyonda, Türk doğal taş ihracatçıları, arttırılmış gerçeklik teknolojisiyle doğal taşlarını ithalatçılara tanıttı.

Türk doğal taş sektörünün 2020 yılının Ocak - Ekim döneminde 184 ülkeye 1 milyar 394 milyon dolarlık ihracat yaptığı bilgisini veren Ege Maden İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mevlüt Kaya, Türk doğal taş sektörünün daha fazla ihracat yapabilecek potansiyele sahip olduğunu, bu potansiyeli ortaya çıkarma çabası içinde olduklarını, "Vietnam Sanal Doğal Taş Ticaret Heyeti"nin bu potansiyeli ortaya çıkarabilme açısından çok önemli olduğunu kaydetti.

105 dolara ihracatçılarımızla Vietnamlı ithalatçıları buluşturduk

Vietnam'ın 100 milyona yakın nüfusu ve yıllık yüzde 7’nin üzerinde büyüme ortalamasıyla 340 milyar dolarlık gayri safi yurtiçi hasılaya sahip bir ülke olduğu bilgisini veren Kaya, tarihin en büyük serbest ticaret anlaşması RCEP’e (Bölgesel Kapsamlı Ekonomik Ortaklık) geçtiğimiz günlerde dahil olan ASEAN ülkesi Vietnam'ın doğal taş ithalatının sürekli artarak 175 milyon dolara ulaştığına işaret etti. Başkan Kaya sözlerini şöyle sürdürdü: "Ticaret Bakanlığı'nın desteğiyle firmalarımızın sadece 105 USD ödeyerek bu organizasyonda yer almasına olarak sağladık. Türkiye, dünya doğal taş ihraç pazarından yüzde 11 pay alırken, Vietnam'ın doğal taş ithalatından aldığımız pay yüzde 2'nin altında. Hedefimiz Vietnam'ın doğal taş ithalatından daha fazla pay almak. Sanal ticaret heyeti organizasyonunda çok verimli ikili iş görüşmeleri yaptık. Önümüzdeki dönemde Ticaret Bakanlığı'nın desteğiyle sanal sektörel ticaret heyeti organizasyonlarımızı sürdüreceğiz" diye konuştu.

Doğal taşlar arttırılmış gerçeklikle tanıtıldı

Pandemi nedeniyle fuarlar, sektörel ticaret heyetleri ve seyahatler iptal olduğundan bu yana doğal taş ihracatçıları, taşlarının dokularını ve tasarım detaylarını müşterilerine sunma imkanı bulamıyordu.

EMİB Başkanı Mevlüt Kaya, Vietnam Sanal Doğal Taş Ticaret Heyeti organizasyonunda dünyadabir ilke imza attıklarını, arttırılmış gerçeklik teknolojisiyle modellenmiş 3 boyutlu firma stantlarını ithalatçılarla buluşturduklarının altını çizdi. Kaya, "Bu sayede Vietnam'daki müşteriler cep telefonlarından gerçek boyut, renk ve yüzey işlemlerini içeren stantları bulundukları yerde sanal olarak canlandırarak, görsel ihtiyaçlarını gidermiş oldu. Dijitalleşmenin sunduğu bu avantaj doğal taşlarımızın ihraç edilme olasılığını arttırıyor" diyerek sözlerini noktaladı.

Vietnam Sanal Doğal Taş Sektörel Ticaret Heyetine katılan firma temsilcilerinden görüşler

Yurdakul: "Bizim için yeni bir deneyim oldu"

Vietnam Sanal Doğal Taş Ticaret Heyetine katılan STONEXT YAPI TAŞI SAN.VE TİC.A.Ş. firması ortağı Özlem Yurdakul, izlenimlerini şu şekilde özetledi: "İlk sanal ticaret heyetimiz olması sebebiyle öncellikle böyle yeni bir deneyim yaşamış olmaktan ötürü çok mutluyuz . Sınırlı bir bütçe ve zaman ayırarak , binlerce km ötedeki bir pazarla bu şekilde temasa geçip pazarın firmamız için uygun olup olmadığını gözlemleyebilmemizi büyük bir avantaj olarak görüyoruz."

Sıdar: "Güzel bir organizasyondu"

Bumerang Mermer San. Ve Tic Ltd Şti. firması ortağı Gülsün Sıdar, Vietnam Sanal Doğal Taş Ticaret Heyeti Organizasyonunda, 13 firma ile ikili iş görüşmesi yaptıklarını, 2 ithalatçı firma ile yaptıkları görüşmelerin olumlu sonuçlanmasını bekliyoruz. Bizim açımızdan güzel, tatmin edici bir organizasyondu, diğer ülkeler için de düzenlenmesini talep ediyoruz."

Bayralı: "İşlenmiş doğal taş ithal eden Avrupa ülkeleriyle devam etmeli"

Century Stone Dış Ticaret Ltd. Şti. firması ortağı Işıl Bayralı, "10 Vietnamlı ithalatçıyla ikili iş görüşmesi yaptık. 3 tanesinin ticari bağlantıya dönüşmesini umuyoruz. Çok pratik ve uygun maliyetli bir organizasyon oldu. Ege Maden İhracatçılarıBirliği'nden önümüzdeki süreçte, işlenmiş doğal taş ithal eden Avrupa ülkelerine sanal ticaret heyeti organizasyonu yapmasını istiyoruz:"

Baş: "5 görüşmemizin ticari bağlantıya dönüşmesini bekliyoruz"

EGE ANTİK MERMER SAN.TİC.LTD.ŞTİ. Satış Temsilcisi Durmuş Ali Baş: "Vietnam Sanal Doğal Taş Ticaret Heyeti genel olarak verimli geçti. Görüşme yaptığımız firmalarla ileride iyi ilişkiler kurabilme ihtimalimizi oldukça yüksek buluyoruz. Hali hazırda Türk taşlarımızı projelerinde değerlendiren , Vietnam pazarında ürünlerimize yer veren firmalar olması gayet mutlu ediciydi. 15 firma ile B2B görüşmeleri gerçekleştirdik. 5 tanesinin ticari ilişkiye dönüşeceğine inanıyoruz. Faaliyette emeği geçen herkese teşekkürler."