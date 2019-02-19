“Vitalica Wellness” daha güzel bir yaşam sunuyor

Geleneksel Tıp ile Modern Tıbbın doğrularından birleştirerek Wellness konseptini oluşturan MYC Partners Yönetim Kurulu Başkanı Doktor Murat Akdoğan, Avrupa, Uzak Doğu, Çin ve Hint gibi dünyanın farklı kültürlerine ait yaklaşımların en başarılı uygulamalarını bir araya getirerek fark yaratan bir konsept oluşturduklarını belirtiyor.



Dr. Murat Akdoğan,1990'lı yıllarda beyin ve böbreklerindeki rahatsızlık nedeniyle tedavisi için yurtdışına gitmek zorunda kalıyor. Dünyada, bu hastalıkla mücadele eden 14 vaka tespit edilmiş ve 13’ü ölümle sonuçlanıyor. Akdoğan, modern tıp sayesinde bu hastalık karşısında hayatta kalan tek kişidir. Yaşadığı bu deneyim ile hastaneciliğe adım atarak ethica ve estethica hastanelerini kuruyor. Sağlık sektöründeki deneyimlerini de geliştiren Akdoğan; asıl olması gerekenin tamircilik değil koruyuculuk olduğunu ilke edinmiş ve bunun sürdürülebilirliğini sağlamak için ise “Koruyucu Hastane Modeli”ne geçiş sürecini başlatıyor.



Vitalica Wellness, Bodrum’da hizmet veriyor



Batı tıbbını temsil eden ethica ve estethica hastanelerinin; Avrupa, Çin, Hindistan ve Ortadoğu Geleneksel Tıp hekimlerinden oluşan bir kurul ile Vitalica Wellness programları hazırlandı.



MYC Partners Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Murat Akdoğan, programların, dünyada tanınmış wellness merkezlerinin ötesinde içeriklerden oluştuğunu söylüyor.

Vitalica Wellness’ın kendine ait organik bahçesinden sağlanan doğal yiyecek ve içeceklerden oluşmuş özel menüleri ile dikkat çektiğinen değinen Dr. Murat Akdoğan ‘’ Detoks uygulamalarını, yenilenme uygulamalarını, zihin ritüellerini barındırıyor. Bunlara ek olarak; hekim yönetimindeki modern medikal cihaz ve ekipmanlarla, holistik klinik tedavileri, anti aging tedavileri, güzellik ve estetik uygulamaları ile de fark yaratıyor. Vitalica Wellness bu programları; Egenin incisi olarak tabir ettiğimiz, en yüksek oksijen oranına sahip, doğal güzellikleri, denizi, güneşi bir arada barındıran LUX* Bodrum Resort & Residences’ da uyguluyor ‘ diyor.

