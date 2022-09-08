Vodafone'dan seyahatsever müşterileri için hizmet

Bir seyahat için gerekli olabilecek her türlü ihtiyaç düşünülerek tasarlanan operatörün seyahat platformu “Seyahat Yanımda” ile uçak-otobüs bileti, otel rezervasyonu, tur, araç kiralama ve havalimanı transferi gibi birçok işlemin hem yurti çinde hem de yurt dışında ekonomik ve kolay bir şekilde gerçekleşmesini sağlıyor. Seyahat Yanımda’da 400’den fazla havayoluna uçuş imkânı ve 500 bini aşkın noktada otel seçeneği sunuluyor. Vodafone Red abonelerinin çok özel avantajlara sahip olduğu uygulamadan Vodafone’lu olsun olmasın tüm müşteriler faydalanabiliyor. Seyahat Yanımda’ya Vodafone Yanımda mobil uygulamasından ya da seheyat yanımda internet sitesi adresinden erişilebiliyor.

“MÜŞTERİLERİMİZE EN İYİ DİJİTAL DENEYİMİ YAŞATMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Vodafone Türkiye Her Şey Yanımda Genel Müdürü Uğur Sennaroğlu, “Müşteri deneyiminin dijitalleşmesine büyük önem veriyoruz. Müşterilerimize tüm ihtiyaçlarını tek platformdan kolayca karşılama imkânı sağladığımız Vodafone Yanımda, eşsiz ayrıcalıklarını yeni iş alanlarıyla müşterilerine sunmaya devam ediyor. Aylık aktif müşteri sayısı 15 milyona ulaşan uygulamamız şimdi de seyahatsever müşterileri için yeni bir platform sunuyor. Seyahat Yanımda platformu uçak-otobüs bileti, otel rezervasyonu, tur, araç kiralama ve havalimanı transferi gibi birçok işlemin hem yurtiçinde hem de yurtdışında ekonomik ve kolay bir şekilde gerçekleşmesini sağlıyor. Vodafone güvencesiyle sunduğumuz Seyahat Yanımda ile müşterilerimizin tatil keyfini artırmayı hedefliyoruz. Müşterilerimize en iyi dijital deneyimi yaşatmaya devam edeceğiz” dedi.

YURT İÇİ VE YURT DIŞI OTELLERE ONLİNE REZERVASYON GERÇEKLEŞTİRİLEBİLİYOR

Seyahat Yanımda platformu, seyahat planlaması yapan kullanıcılara, amaçlarına uygun uçuş ve konaklama seçenekleri, farklı destinasyon ve temalarda gidilebilecek yerler hakkında seyahat hizmetleri sunuyor. Seyahat Yanımda’da detaylı filtrelemeyle yurtiçi veya yurtdışı direkt veya aktarmalı uçuş seçilebiliyor, yurtiçi ve yurtdışı otellere online rezervasyon gerçekleştirilebiliyor, araç kiralama yapılabiliyor, yurtiçi ve yurtdışı gemi turlarına rezervasyon sağlanabiliyor. “Seyahat Yanımda”da harcamalar için kredi kartı veya debit kart kullanılabiliyor.