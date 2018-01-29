Webnak acenteleri binleyecek!

Webnak, kendi işinin patronu olmak ve dev bir pazarda üst limit olmaksızın kazanmak isteyen girişimcilere acentelik vermeye başladığını duyurdu.

Acentelik sistemi kapsamında ülkenin dört bir yanından girişimcilere özel acente eğitimi de verecek olan Webnak, 4 ay süreyle asgari net kazanç garantisi sunacak.

Aslanoba Group Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Aslanoba, konuya ilişkin açıklamasında, “2018 yılı bizler için acentelik ağımızı kuracağımız bir yıl olacak. Türkiye’nin dört bir yanından girişimciler satış ve operasyondan sorumlu Webnak acentesi olabilecek. Hedefimiz ise kısa sürede 1000 adet acenteye ulaşmak” dedi.





