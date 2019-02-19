XI. AYD Alışveriş Ekonomisi Zirvesi 5 Mart’ta yapılacak

Ana sponsorluğunu Fiba Commercial Properties’in üstlendiği ve altın sponsorları arasında Multi Türkiye, Pradera Türkiye, Rönesans Gayrimenkul ve Tepe Emlak’ın yer aldığı XI. AYD Alışveriş Ekonomisi Zirvesi bu sene sektörün duayen isimlerinin katıldığı farklı oturumları ile perakende sektörünün geleceğine ışık tutarken, Türkiye’nin yatırım potansiyeli, sektördeki yeni trendler ve AVM’lerin sosyal hayata etkileri de zirvede masaya yatırılacak.



Cem Yılmaz, XI. AYD Alışveriş Ekonomisi Zirvesi’nde



Zirvede bu sene bir de sürpriz isim yer alacak ve tüm gün sürecek zirvede kapanışı Cem Yılmaz muhteşem sahnesi ile yapacak. Heyecanla beklenen zirvede Cem Yılmaz, ‘Cem Yılmaz ile Alışveriş Ekonomisi’ başlıklı oturumda katılımcılara eğlenceli anlar yaşatacak.

XI. AYD Alışveriş Ekonomisi Zirvesi’nin bu sene yepyeni bir soluk kazandığını vurgulayan AYD Başkanı Hulusi Belgü: “AYD olarak tam 10 yıldır AVM Yatırımları Konferansı adı ile düzenlediğimiz etkinliğimizde bu sene isim değişikliğine gittik ve bundan sonra AYD Alışveriş Ekonomisi Zirvesi olarak yolumuza devam edeceğiz. Bu sene zirvemizin çok ses getireceğini şimdiden söyleyebilirim. Sektörümüzün birbirinden değerli isimleri ile birlikte Sevgili Cem Yılmaz bu sene bizlerle olacak. Eminim kendisinin enerjisi hepimize iyi gelecek… Zor geçen bir yılın ardından yine hep birlikte eğleneceğimiz, öğreneceğimiz ve 2019 için bol enerji depolayacağımız bir zirve bizi bekliyor.”



Fiba Commercial Properties CEO’su ve Yönetim Kurulu Üyesi Yurdaer Kahraman ve AYD Başkanı Hulusi Belgü’nün açılış konuşmalarının ardından Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle gündem değerlendirmesinde bulunacak. Securitas Türkiye Ülke Başkanı Murat Kösereisoğlu konuşmasında ‘Geleceğin Güvenlik Trendleri’ni paylaşırken Boyner Group CEO’su Cem Boyner ise ‘Alışveriş Ekonomisini Geleceğe Taşıyan Köprü: AVM’ler ve Perakende’ başlıklı konuşmasıyla katılımcılarla birlikte olacak.

Ece Türkiye CEO’su Stefan Zeiselmaier ve Ece Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi ve CFO’su Nuri Şapkacı ‘Yabancı Yatırımcının Sektöre Bakışı’ başlıklı oturumda yabancı yatırımcı gözüyle Türkiye’nin yatırım potansiyelini değerlendirecekler. ‘Perakendenin Geleceği Nasıl Şekilleniyor?’ sorusuna ise MediaMarktSaturn Perakende Grubu İcra Kurulu Üyesi / MediaMarkt Türkiye & Yunanistan İcra Kurulu Başkanı ve Kategori Mağazacılığı Derneği Başkanı Yenal Gökyıldırım ve Zorlu Gayrimenkul Genel Müdürü Didem Aydın birlikte cevap arayacaklar.‘Sosyal Hayatın Ayrılmaz İkilisi: Yeme İçme ve AVM’ler’ başlıklı oturumda ise Turizm Restoran Yatırımcıları ve Gastronomi İşletmeleri Derneği (TURYİD) Başkanı Kaya Demirer’in moderatörlüğünde Big Chefs Kurucu Ortağı ve Yönetim Kurulu Başkanı Gamze Cizreli, Midpoint Kurucu Ortağı Ayhan Çarıkçılar ile Caffe Nero CEO’su Ahmet Yanıkoğlu artık birer yaşam alanı haline gelen AVM’leri ve yeme içme sektörünü ele alacaklar.Yorumları ile ekonomi dünyasının dikkat çeken ismi Prof. Dr. Özgür Demirtaş ise ‘Ekonomiye Farklı Bir Bakış’ sunarak öngörüleri ile sektöre ışık tutacak.Zirvenin öğleden sonraki oturumları ise Akenerji Üretim Direktörü Can Gülcan’ın ‘AVM’lerde Yatırımsız Enerji Verimliliği Uygulamaları’nı anlatması ile başlayacak. ‘Hazır Giyim Perakendesini Gelecekte Neler Bekliyor?’ oturumunda ise Didem Aydın’ın bu sefer ki konuğu Koton Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Yılmaz olacak.JLL Türkiye Ülke Başkanı Avi Alkaş’ın Fiba Holding Yönetim Kurulu Üyesi Murat Özyeğin ile yapacağı söyleşi de zirvenin dikkat çekecek oturumlarından biri olarak katılımcıları bekliyor.Günün son oturumunda ise ekranların beğeniyle takip edilen ve iş dünyasının önde gelen isimlerini programlarında ağırlayan kadın ekonomi sunucuları Melda Yücel, Ebru Baki ve Zeliha Saraç bu sefer İletişim Uzmanı Ali Saydam’ın konuğu olarak ‘Her şey Güzel Olacak (Mı?)’ sorusuna yanıt arayacaklar.Zirvenin kapanışı ise Cem Yılmaz ile olacak ve ‘Cem Yılmaz ile Alışveriş Ekonomisi’ başlığı ile sahne alacak Cem Yılmaz zirveye yepyeni bir soluk getirecek.