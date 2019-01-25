Yabancı satışları sektörü hareketlendirecek 2018 yılında yabancılara yapılan konut satışının bir önceki yıla oranla yaklaşık yüzde 80 artış göstermesiyle ilgili açıklama yapan Cathay Group Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Alper Tuğsuz “Yabancı bankalar Türkiye’deki gayrimenkul yatırımlarını mortgage sistemine dahil ederlerse 2019 yılı satışları rekor seviyede geçer” dedi.



Türkiye gayrimenkul sektörü 2018 yılında yabancı yatırımcının ilgisini çekmeyi başardı. TÜİK verilerine göre 2017 yılına kıyasla yabancıya satışların yüzde 80 seviyesinde arttığı sektörde; İstanbul 14 bin konutla birinci sırada yer alırken, Antalya 2 bin 7 yüz konutla ikinci, Bursa ve Ankara 2 bin 133 konutla üçüncü sırada yer aldı. Özellikle döviz kurunun yükselmesiyle paralel olarak artan yabancı ilgisinin banka desteğiyle daha da artacağını belirten Cathay Group Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Alper Tuğsuz gerekli çalışmaların yapılması halinde gayrimenkul satışlarında büyük yükselme beklediklerini aktardı.



Ortadoğu ülkelerinin Türkiye’ye olan ilgisinin devam etmesinin sevindirici olduğunu kaydeden Tuğsuz, Irak’ın başı çektiği yatırım sıralamasında İran, Suudi Arabistan ve Rusya Federasyonu’nun ilgisinin gayrimenkul sektöründe kayda değer bir hareketlilik sağladığına değindi. Yabancı yatırımcı sayısının bu seviyeye çıkmasında gurbetçi vatandaşlarımızın ilgisinin de büyük bir pay sahibi olduğunu aktaran Tuğsuz, “2018 yılında yabancılara satılan 40 bine yakın konutun önemli bir kısmını gurbetçi vatandaşlarımızın aldığını görüyoruz. Yurt dışında uygulanan uzun vadeli ve düşük faizli kredi avantajlarından yararlanmadan bu yatırımların gerçekleşmesi gurbetçilerimizin vatan sevgisinin bir özetidir. Gerek kamu gerekse özel bankalarımızın ve hükümetin girişimiyle Türkiye’deki gayrimenkullerin yabancı bankalar nezdinde değerlendirilerek mortgage sistemine dahil edilmesi durumunda gurbetçi vatandaşlarımızın 500 – 600 bin konut daha alacağını öngörüyorum” dedi.



Gurbetçi vatandaşlarımız yatırımlarını Türkiye’de değerlendiriyor



Mortgage’ye dahil olunması durumunda Türkiye’de faizlerin yüzde 1’in altına inmesiyle yurt içinde yaşanan hızlanmanın daha da üstünde bir hızlanma beklediklerini kaydeden Tuğsuz sözlerine şöyle devam etti: “Gurbetçilerimizin geleceklerini güvence altına almak için yaptıkları tasarruflar ve birikimleri var. Bizim ülke olarak gurbetçilerimizin bu birikimlerini Türkiye’de değerlendirmelerini sağlamamız gerekiyor. Bu bağlamda Avrupa’daki bankaların Türkiye’de konut satışına kredi vermeleri kritik önem taşıyor. Avrupa’da kredi faizlerinin düşüklüğü ve vadelerin uzunluğu bizim için büyük bir avantaj. Şu anki sistemde Avrupa’daki bankalar ülkemizdeki gayrimenkulü teminat olarak kabul etmiyorlar. 15 – 20 yıl önce kabul ettikleri teminatı bugün reddediyorlar. Dolayısıyla gurbetçilerimiz ancak ihtiyaç kredisi gibi kısa vadeli ve yüksek faizli kredilerle nakit ihtiyaçlarını karşılayarak Türkiye’den gayrimenkul satın alımı yapabiliyor. Avrupa’da yaşayan yaklaşık 6 milyon vatandaşımızın da beklentisi bu yöndedir diye tahmin ediyorum. Eğer ülkemizi sisteme dahil edebilirsek 2019 yılı Türkiye gayrimenkul sektörü için rekor yılı olacaktır” dedi.



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