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Yabancı temsilciler CNR’da buluştu

CNR Holding Yabancı Temsilcilikler Toplantısı’nın 15’incisi önceki gün gerçekleştirildi. Konsoloslar, ticaret ateşeleri ve büyükelçilerin katıldığı toplantıda konuşan CNR Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ceyda Erem, “Pandemi döneminde almış olduğumuz önlemler doğrultusunda düzenlediğimiz uluslararası fuarlarla ülkelerarası ticaretin devamlılığını sağlıyoruz. Sorumluluğumuzun farkındayız. Tüm gücümüz ile üretici firmalara, KOBİ’lere ve özellikle yabancı katılımcılara iş yapma imkânı sağlayabilmek adına elimizden gelen her şeyi yapmaya devam edeceğiz” dedi.

Yabancı temsilciler CNR’da buluştu

Her yıl bir araya gelinerek hem CNR’ın Türkiye’deki yabancı temsilcilerle hem de yabancı temsilcilerin kendi aralarında network oluşturmaları amacıyla düzenlenen CNR Holding Yabancı Temsilcilikler Toplantısı, bu yıl da yoğun ilgi ile karşılandı. CNR Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ceyda Erem’in ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya çeşitli ülkeleri temsilen büyükelçiler, konsoloslar, ticaret ateşeleri ve ticaret odası temsilcileri katıldı.

“Bir dizi önlem ile fuarlarımıza devam ediyoruz”

Toplantıda konuşan CNR Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ceyda Erem, zorlu pandemi şartlarında, firmalara karşı sorumluluk bilinciyle, devletin ve Uluslararası Fuarlar Birliği’nin (UFI) belirlediği yeni normale dönüş kriterleri kapsamında fuarı gerçekleştirmeye çalıştıklarını belirtti. Düzenledikleri uluslararası fuarlar ile bu zorlu süreçte ülkelerarası ticaretin devamlılığı anlamında önemli bir rol oynadıklarını ifade eden Ceyda Erem, “Sorumluluğumuzun farkındayız. Bu dönemde tüm gücümüz ile üretici firmalara, KOBİ’lere ve özellikle yabancı katılımcıların Türkiye ve bölge ülkelerle iş yapma imkânlarını sağlamaları için elimizden gelen her şeyi yapmaya devam edeceğiz” dedi.

“İstanbul yeşil ticaret hattına dönüştü”

CNR Holding Yönetim Kurulu Üyesi Serhan Erem ise, toplantıda yaptığı konuşmasında, Tüm dünyada pandemi süreci ile değişen ticaret trafiğinden söz etti. Bu dönemde özellikle Avrupa, Ortadoğu ve çeşitli ülkeler ile buluşma noktası olarak İstanbul’u seçtiklerini kaydeden Serhan Erem, “Bunun en güzel örneğini geçtiğimiz yıl Ekim ayında düzenlediğimiz Avrupa’nın ikinci büyük ayakkabı fuarı AYMOD’da yaşadık. İtalyanlar Ruslarla buluşmak için bizim fuarımızı tercih ettiler. İstanbul artık tüm ülkeler için açık yeşil ticaret hattına dönüştü” dedi.

15 bine yakın yabancı ziyaretçi ağırlandı

2020 yılında düzenlenen fuarların daha önce olmadığı kadar yabancı ziyaretçi ilgisi ile karşılaşıldığı ifade edilen toplantıda, özellikle Eylül – Aralık 2020 tarihleri arasındaki düzenlenen uluslararası fuarlarda 100’ün üzerinde ülkeden 15 bine yakın yabancı katılımcı firma ve satın almacının ağırlandığı açıklandı. Toplantıda ayrıca 2021 yılında organize edilmesi planlanan CNR fuarlarına ilişkin detaylar da paylaşıldı.
 

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Anahtar Kelimeler:
CNRCeyda EremCNR Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ceyda Erem
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