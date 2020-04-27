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‘Yakından Bankacılık’ dönemi başladı

ODEABANK, bireysel müşterilerinin finansal işlemlerini şubeye gitmeden, evden daha rahat ve hızlı yapabilmeleri amacıyla yeni bir bankacılık anlayışını devreye aldı: Yakından Bankacılık. Odeabank Yakından Bankacılık ile bir bankadan beklenen bütün hizmetler, uzman ve deneyimli finansal danışmanlar tarafından telefon ile verilebilecek.

‘Yakından Bankacılık’ dönemi başladı
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Teknolojiyi uzaklaştırmak için değil, yakınlaştırmak için kullanan Odeabank, Yakından Bankacılık müşterilerine ayrıcalıklar sunacak. Müşteriler, hafta içi 09:00-18:00 saatleri arasında 0212 270 84 44numaralı telefonu aradıklarında kendilerine özel finansal danışmana doğrudan bağlanabilecek ve bulundukları yerden bankacılık işlemlerini yaptırabilecek.

Yakından Bankacılık üzerinden hesap sahibi olan Odeabank bireysel müşterileri tüm havale ve EFT hizmetlerini ücretsiz olarak kolaylıkla gerçekleştirebilecek.

Odeabank Yakından Bankacılık müşterilerini bekleyen diğer bir fayda da, tüm diğer bankaların ATM cihazlarından ücret ödemeden ayda üç kez para çekebilecek olmaları.

Avantajlı faiz oranları, günlük işlem limitleri dahilinde talimatsız döviz ve altın alım satım işlemlerini hızlı şekilde yapabilmek de Yakından Bankacılık müşterilerine sunulacak diğer avantajları arasında yer alıyor. Ayrıca 13 Nisan- 13 Mayıs tarihleri arasında Bank’O banka kart sahibi Yakından Bankacılık müşterilerinin market harcamalarının toplamı her 500 TL’ye ulaştığında 25 TL, toplamda 100 TL kazanmaları da mümkün olacak.

Odeabank Yakından Bankacılık’ı yakından tanımak ve Yakından Bankacılık müşterisi olmak isteyenler bankanın https://www.odeabank.com.tr/tr-TR/bireysel/Sayfalar/yakindan-bankacilik.aspx sayfasını ziyaret edebilirler. Sayfadaki formu doldurarak evlerinden çıkmadan hemen hesap açılış başvurusunda bulunabilirler. Halihazırda Odeabank müşterisi olan ancak Yakından Bankacılık müşterisi olmak isteyenler de 0212 270 84 44 numaralı telefonu arayarak geçiş taleplerini iletebilirler.

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Anahtar Kelimeler:
OdeabankYakından Bankacılık
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