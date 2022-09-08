Yarım asrı deviren Korkmaz Zuchex Fuarı’na katılacak

Türkiye’de mutfak eşyaları sanayisini geliştiren, pek çok ilki sektörle buluşturan Korkmaz, 15-18 Eylül tarihlerinde Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde 32.kez düzenlenecek Zuchex Fuarına katılacak. Bu yıl 50.yılını kutlayan ve 115 ülkeye olan ihracatıyla fark yaratan Korkmaz, en yeni ürünlerini ev ve mutfak eşyaları sektörünün en büyük buluşmasında sergileyecek

Türkiye sınırlarını aşarak üretiminin yüzde 35’ini ihraç eden Korkmaz, cirosunun yaklaşık dörtte biri de ihracattan elde ederek 115 ülkenin mutfağına konuk oluyor. Değişen tüketici beklentilerini ve yeni trendleri göz önüne alarak ürün portföyünü genişletmeye devam eden Korkmaz, Zuchex 2022’de HALL 3 \ A-30 B -30 standında ziyaretçilerini ağırlayacak. Dünya çapında en büyük ev ve mutfak eşyaları fuarı olarak nitelendirilen Zuchex’te geçmişten bugüne tarihsel yolculuğunu ve 2023 tasarımlarını bir arada sergileyecek.

“Bu yıl bizim için çok özel”

Sektörünün en büyük uluslararası ticaret buluşması olacak fuarı değerlendiren Korkmaz Yönetim Kurulu Başkanı Kerim Korkmaz, “Bu yıl sektörümüzde ilklerle ve başarılarla geçen yarım asrı geride bırakıyoruz. Alanımızda en önemli fuarlardan biri olan Zuchex fuarında en yeni koleksiyonlarımızı sergilemenin anlamı bu yıl daha büyük. Korkmaz olarak geniş bir ürün yelpazemizi misafirlerimizin beğenisine sunacağız. Bölgenin ev ve mutfak eşyaları sektöründeki en büyük fuarında, yeni işbirlikleri ile ülke ekonomisine olan katkımızı artıracağız” şeklinde konuştu.

“Pazar sayımızı artırmayı, globalde güçlenmeyi hedefliyoruz”

Türkiye’de birçok ilkin Korkmaz’la birlikte sektöre girdiğini ve markanın sektöre yön veren tasarımcı kimliğinin de ön plana çıktığını vurgulayan Kerim Korkmaz yer aldıkları pazarları güçlendirmeye devam edeceklerini söyledi: “İhracatımızın yüzde 95’ini kendi markamızla yapıyoruz. Mısır, Almanya, Kuveyt, Slovanya ihracatta en çok pay alan ülkeler. Son olarak Orta Amerika’da Guatemala'ya ihracata başladık. En çok pişirme ve elektrikli ürün grupları tercih ediliyor. Dış ticaret ilişkilerimiz ve ihracat ağımızın gücü sayesinde, büyük pazarlarda da kendi adımızı taşıyan franchise mağazalarıyla hizmet veriyoruz. Pazar sayımızı artırmayı ve globalde de konumumuzu güçlendirmeyi hedefliyoruz” dedi.