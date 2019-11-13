'Yarın için hayal et'

Bilim ve akıl ışığında bölgesel kalkınma Swissotel Büyük Efes’de iki gün sürecek olan ulusal ve uluslararası arenadaki iş ve ekonomi dünyasının duayenlerini 3. kez İzmir’de bir araya getiren Ege Ekonomik Forum’un, açılış konuşmalarını İzmir Valisi Erol Ayyıldız, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Özuslu, İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener, EGEV Başkanı Mehmet Ali Susam ve Özgencil Grup Başkanı Şeref Özgencil yaptı.

İzmir Valisi Erol Ayyıldız, yaptığı açılış konuşmasında Ege Ekonomik Forumu’nu düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti. Sosyo-ekonomik bakımdan Türkiye’nin en gelişmiş kentlerinden biri olan İzmir’in huzur ve kalkınmanın da kenti olduğunu söyleyen Ayyıldız, “Çok yönlü ekonomisi ile de öne çıkan dünya kentlerinden biri İzmir. Bulunduğu yer ve konum anlamında çok stratejik bir noktada bulunuyor. İzmir’in jeopolitik önemi son derece yüksek. Son 15 20 yılda İzmir’in önemi daha da arttı” dedi. İzmir’in öneminin Ege Ekonomik Forumu’nda daha da görünür olacağına inandığını söyleyen Ayyıldız, “Tüm katılımcılara ve konuklara başarılar diliyorum” diye konuştu.

“Bölgesel Kalkınmanın Lokomotifi Ege”

Açılış konuşması için kürsüye gelen EGEV Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Susam, Ege Ekonomik Forumu için üç yıl önce kolları sıvadıklarını söyledi. Bölgesel kalkınmaya yürekten inandığını söyleyen Susam, “Bu bölgenin ticari gelişme potansiyeli çok büyük. 8 bin 500 yılı aşkın bir tarihi olan bu bölgenin dünyaya açılan kapısı olarak tarih boyunca İzmir ön plana çıkmış, bugün de bu misyonu devam ettiriyor” dedi.

Ege Ekonomik Forumu hazırlarken bir çok paydaşları olduğunu belirten Susam, “Sayın Vali’mizin önderliğinde, Büyükşehir belediyemiz ve iki bakanlığımız elinden gelen desteği verdiler. Meslek Odalarımız da öyle. Ancak bu forumun alt yapısını ise İzmir Başkanlar Kurulu’nun üyeleri ile beraber geliştirdiğimizi belirtmek isterim” dedi. Susam, “İki gün boyunca bu forumda bilim ve akıl ışığında çağdaş gelişmeyi, dünyada yaşanan teknolojik gelişimi çok yetkin konuşmacılarla beraber masaya yatıracağız” diye konuştu.

Bölgesel kalkınma yolunda ülkemizin hedeflerinin gerçekleşmesinde lokomotif olacak en önemli bölgenin Ege olacağını söyleyen Susam, “Her türlü kaynak ve insan gücüyle bölgemiz buna hazırdır. Bu güç, bu inanç bizde vardır, bugünden hayal ediyoruz, bu inançla çalışıyoruz. Bugün bu inancımızı tüm Türkiye’ye duyurmak için iki gün bu forumda bunun yollarını tartışacağız, konuşacağız, yarını hayal edeceğiz” diyerek sözlerini tamamladı.

Özgencil Grup Yönetim Kurulu Başkanı Şeref Özgencil ise yaptığı konuşmada, bugün Türkiye’nin içinde bulunduğu ekonomik problemler içinde bu forumun çok anlamlı olduğunu ve bunu üçüncü kez hayata geçirdikleri için mutlu olduklarını söyledi. İleriye ışık tutmak, bir hayal kurmak için burada toplandıklarını söyleyen Özgencil, “Benim de hayalim birlik beraberlik ve huzur içinde, gerçek bir toplum bilinciyle birlikte yaşamak. İzmir deyince bu hayalleri daha önceden de gerçekleştirmiş, valilik, belediyeler ve STK’ları ile çok anlayışlı ve birbirine bağlı bir toplum görüyorum” dedi. Türkiye’de bir çok ilkleri yapan Özgencil grup olarak 40 yılı aşkındır uluslararası kongreler organize ettiklerini söyleyen Özgencil, “EGEV Başkanı Mehmet Ali Susam ile tüm Ege illerini gezdik ve bu illerin belediye başkanlarını ve valilerini foruma davet ettik. Umuyorum başarılı bir forum yapacağız” diye konuştu.

“Kalkınma yerelin gücüyle olur”

İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Özuslu ise, EGEV ve Özgencil Grup’un düzenlediği bu forumun üçüncü kez İzmir’de yapılmasının, bu kentin ne kadar büyük bir potansiyel ve vizyona sahip olduğunu gösterdiğini belirtti. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün 1. İktisat Kongresi’ni İzmir’de toplamasının tesadüf olmadığını söyleyen Özuslu, “Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün, Türkiye’nin temellerini oturttuğu İktisat Kongresi’nin bu kentin vizyonu oluşturmada büyük bir katkı sunduğunu da söylemeliyiz” dedi. Özuslu, “Küresel Gelişmeler Işığında Bölgesel Vizyon” başlığı ve “Yarın İçin Hayal Et” sloganıyla bölgesel kalkınmanın dinamiklerinin değerlendirileceği bu forumda, özel sektör, merkezi idare, yerel yönetim ve STK’ların önemli katkılar sunacağını düşünüyoruz. Bu sebeple bu forumu önemsiyor ve destekliyoruz” diyerek kalkınmanın ancak üreterek ve yerelin gücüyle olacağına inandıklarını ifade etti.

TOBB Yönetim Kurulu Üyesi, İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener ise yaptığı konuşmada alanlarında yetkin böylesi seçkin bir topluluğu Ege Ekonomik Forumu adı altında bir araya getiren Özgencil Grup ve EGEV’e teşekkür etti. Bugün burada hep birlikte Ege ve İzmir için neler yapılabileceğini konuşacaklarını söyleyen Özgener, “Nasıl üreteceğiz, ne yönde gelişeceğiz, bölgesel kalkınmada ne yönde ilerleyeceğiz iki gün boyunca konunun uzmanlarıyla berber beyin fırtınası gerçekleştireceğiz. Dünyada her şey hayal etmekle başlar. Ege Ekonomik Forumu’nun bu seneki mottosunu çok önemsiyorum, Yarın İçin Hayal et” dedi. Yeni dünyada bilgi ve o bilginin nasıl toplanıp işlendiğinin çok önemli olduğunu söyleyen Özgener, “Artık bilgiye nasıl hükmettiğiniz önem kazanıyor. Artık dünyayı bilgiyi doğru yönetenler idare edecek. Teknolojinin hızlandırdığı dünyada bilgiye yatırım yapanlar çok daha fazla öne çıkacak” diye konuştu. Çağımızın inovasyon ve girişimcilik çağı olduğuna dikkat çeken Özgener, “Tüm dünya ile beraber kat etmemiz gereken çok yol var. Ticarette inovatif yaklaşımlarla çok büyük pay alabileceğimiz pazarlar bizleri bekliyor. Ekonomi ve ticarette tüm ezberlerin bozulmayı beklediğini unutmayalım. Çağımız var olanı muhafaza ederken yeni girişimcilerle büyüme çağı” dedi.

İkinci gün Pakdemirli ve Yıldırım katılıyor

Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Orman Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı destekleri, TOBB, İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir Kalkınma Ajansı ve Bornova Belediyesi katkıları, EGEV ve Özgencil Grup işbirliği ile “Küresel Gelişmeler Işığında Bölgesel Vizyon” yaratmak amacıyla İzmir Ticaret Odası, Ege İhracatçı Birlikleri, İzmir Ticaret Borsası, Ege Bölgesi Sanayi Odası, İMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi ve İESOB katkılarıyla üçüncü kez düzenlenen Ege Ekonomik Forumun ilk günü sanayi, ikinci günü ise tarım ağırlıklı olacak.

Forum’un ikinci günü olan 14 Kasım Perşembe günü ise Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli foruma katılırken, İzmir Milletvekili ve TBMM Geçmiş Dönem Başkanı Binali Yıldırım da Forum’un ikinci gün açılış konuşmasını yapacak.

