“Yarının Lezzeti” girişimi

Ev dışı tüketim sektöründe her iki mutfaktan birine ulaşan Unilever Food Solutions, Reztoran.com iş birliği ile #YarınınLezzeti girişimini hayata geçirdi. UFSve Reztoran.com salgın ilan edilen KOVİD-19 sebebiyle yaşanan bu olağan dışı günlerde, sosyal mesafeyi korumak adına önlem olarak müşterilerine kapılarını kapatmak zorunda kalan restoranlara destek olmayı hedefliyor. #YarınınLezzeti girişimiyle Reztoran.com üzerinden herhangi bir üyelik bedeli ödemeden herkes en sevdiği restoranlardan hediye kartı alarak onlara destek olabiliyor. Girişim kapsamında seçilen restoranda ileri bir tarihte kullanılmak üzere 50 TL tutarında hediye kartı satın alınabiliyor. Satın alınan hediye kartları restoranlar yeniden hizmet vermeye başladığında veya paket serviste kullanılabilirken restoranlar da misafirlerine her hediye kartıyla birlikte 20 TL indirim fırsatı sunuyor ve hediye kartı toplamda 70 TL olarak kullanılıyor.

Unilever Food Solutions Pazarlama Direktörü Bora Usal“Salgın ile mücadele kapsamında önlem olarak hepimiz evlerimizdeyiz. Pek çok işletme gibi bu dönemde restoranlar da hizmetlerine ara verdi. Biz de bugüne kadar bize mutfaklarını açan ve insanları benzersiz lezzetlerle buluşturan restoranların geleceğine destek vermek ve en çok ihtiyaç duydukları bu dönemde yanlarında olmak amacıyla Unilever Food Solutions olarak Reztoran.com ile bir araya geldik ve #YarınınLezzeti girişimini hayata geçirdik. #YarınınLezzeti girişimiyle herkesi Reztoran.com üzerinden bir hediye kartı alarak en sevdikleri restoranlara bugünden destek olmaya çağırdık. Hediye kartı satın alarak girişimimize destek veren kişileri de her şey eski akışına döndüğünde bir indirimle ödüllendirmek istedik. Biliyoruz ki bu zorlu süreci birbirimize destek olarak en kısa zamanda atlatacağız. Sektördeki paydaşlarımız sevdikleri işi özgürce yapabilsinler diye desteklemeye, ilham vermeye ve onları geliştirmeye devam edeceğiz.” dedi.

Reztoran.com CEO’su Irmak Dönmez Büyümez“Hayata geçirdiğimiz her projede amacımız; hem restoranları hem de tüketiciyi hızlı bir şekilde buluşturarak iki tarafa da güvenilir, hızlı ve kolay bir alt yapı sunmak oldu. Unilever Food Solutions ile başlattığımız #YarınınLezzeti girişimi ile, dışarıda yeme içmeyi seven herkese bu alışkanlıklarını hediye kartı sayesinde indirimli sunmayı hedeflerken, bir yandan restoranların finansal açıdan desteğe ihtiyaç duydukları bu dönemde de onların yanında olmayı hedefliyoruz. Restoran sektöründe birçok ilke imza atan Unilever Food Solutions gibi güçlü bir iş ortağı ile attığımız bu adımın hem Türkiye’deki tüketiciler hem de restoran ekonomisi için faydalı olacağına inanıyoruz.”dedi.