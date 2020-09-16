Yarının teknolojileriyle, bugünün lojistiğini yönetmek 

Dünyada lojistik teknolojileri yaygınlaşıyor ve lojistik yönetimi hızla dijitalleşiyor. Sıradışı teknolojiler, dünyadaki 8 trilyon dolarlık lojistik pazarından daha büyük pay almak için yarışıyor.

ABD’li Convoy, Coyote, KeepTruckin, Çin’li Manhang Group (Houchebang), Hindistanlı Rivigo, Blackback ve Delhivery Unicorn eşiğini geçtiler. Avrupa’da ise, “Freight Service” kategorisinde Türkiye’den TIRPORT, Almanya’dan Sennder ve InstaFreight, Fransa’dan Everoad, İspanya’dan Ontruck yarışta ön planda dikkat çekiyor.

Sadece son bir yıl içinde günlük 2500’e yakın FTL taşımaya ulaşan TIRPORT, Türkiye’nin yanında, Avrupa ve MENA bölgesinde de liderliğe oynuyor. Türk pazarına girmeye başlayan yabancı kökenli lojistik teknolojilerine göre çok üstün olan TIRPORT, teknolojiye yatırım yapmaya devam ediyor.

TIRPORT’un lojistiği uçtan uca dijitalleştirdiğini ifade eden TTT Global Group Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Akın Arslan, şunları söyledi:

“Türkiye’nin en büyük lojistik firmasının operasyonu bile, TIRPORT’un yük verenlere ve lojistik firmalarına özel aplikasyonu “TIRPORT Kurumsal” ile uçtan uca sorunsuz yönetilebiliyor. Türkiye’nin önde gelen markaları ve lojistik firmaları, operasyon yönetiminde TIRPORT’u seçmeye devam ediyor. TIRPORT önümüzdeki 3 yıl içinde günde 30 binin üzerinde FTL operasyonu en fazla 100 kişiyle yönetmeye aday” dedi.

Büyük bir lojistik firmasında, yurtiçi ve yurtdışı operasyon direktörü olmak

Büyük bir lojistik firmasının yurtiçi ve yurtdışı operasyon direktörü olduğunuzu düşünün diyerek konuşmasına devam eden Dr. Akın Arslan, şunları kaydetti:

“Her gün 2.500–3.000 kamyona yakın FTL operasyonun sorunsuz bir şekilde tamamlanmasından sorumlusunuz. Onlarca kontratlı müşteriniz için ülke çapındaki yüzü aşkın noktadan yükleme yapıyorsunuz. Her gün binlerce müsait, uygun nitelikte ve güvenilir kamyonu Türkiye’nin dört bir yanında rampalara gecikmeden sokabilmek için ekibiniz büyük savaş veriyor. Sadece spottan günlük olarak tedarik edeceğiniz doğru kamyonları bulmak ve nakliye süreçlerini yönetmek için onlarca insan çalıştırıyorsunuz. Operasyon yönetim merkezlerinizde, yüzlerce çalışanınız telefonla yoldaki kamyonculara ulaşmaya çalışıyor ve süreci telefon trafiğiyle takip edebilmek için çabalıyor. Baştan sona stresli bir hayatınız var, her telefon sizi yerinizden hoplatıyor” diye konuştu.

12 madde de TIRPORT ile uçtan uca dijitalleşen lojistik sektörü

Geleceğin lojistik yönetimini avucunuzun içine getiren TIRPORT ile lojistik sektörünün uçtan uca dijitalleştiğini anlatan Dr. Akın Arslan, şunları anlattı:

1-Akıllı telefonunuzdaki TIRPORT Kurumsal Aplikasyonundan, Türkiye genelindeki operasyonunuzu tek tık ile yönetebilirsiniz.

2-Türkiye’deki hangi operasyonunuzda kaç kamyon açığınız olduğunu, kaçının yükleme aşamasında, kaçının yolda, kaçının teslim sürecinde olduğunu “kimseye sormadan” görebilirsiniz.

3-İhtiyacınız olan noktalara, istediğiniz niteliklerde, yakınınızda ve “müsait” olan kamyonları TIRPORT “Uygun Kamyon Bul” modülünden, Uber bakar gibi seçebilirsiniz. Kamyoncunun tüm geçmiş performansını, güvenirliğini online kontrol edebilirsiniz. Uygun gördüklerinize tek tık ile yük önerebilir ya da ilandaki yüklerinize kamyonculardan gelen teklifleri değerlendirebilirsiniz.

4-Tüm nakliye süreçlerini, teslimat aşamalarını, gerçek-zamanlı konum-tabanlı uçtan uca izleyebilir, onayları kontrol edebilirsiniz.

5-Gümrüğe takılan kamyonu, durmaması gereken yerde bekleme yapan şoförü, rotasını değiştireni, vaktinde boşaltma noktasına varamayacak olanı, boşaltma noktasına gelmiş hala boşaltma için bekletileni önceden görebilir, aksaklıklardan anında haberdar olabilirsiniz. TIRPORT’un güvenli taşıma sistemiyle malınızı kolay kolay çaldırmaz, anomali durumları teknolojinin desteğiyle önceden fark edebilirsiniz.

6-PARAM TIRPORT Kartı güvenli ödeme aracı olarak kullanarak, nakliye ödemelerinizi yapabilirsiniz.

7-İrsaliye, fatura gibi tüm resmi dokümanlara dijital olarak her yerden ulaşabilirsiniz.

8-Mallarını ulaştırmaya çalıştığınız müşterilerinizin müşterilerine TIRPORT SSL ile uçaklardaki biniş kartı gibi güvenli bir SSL link gönderirsiniz. Müşteriniz linki tıklattığı an itibariyle, kamyonun nerede olduğunu canlı görür, şoföre ulaşabilir, araca doğru malın yüklenip yüklenmediğini dijitalleştirilen irsaliyeden kontrol edebilir. TIRPORT’un SSL hizmeti e-Ticaret sitelerinin ve kargo firmalarının “Kargom Nerede?” animasyonlarına benzemez, TIRPORT’la her şey gerçek, anlık, konum-tabanlı ve erişilebilirdir.

9-TIRPORT’un arttırılmış zeka ile desteklenen Akıllı Çağrı Merkezi Sistemi ile binlerce kamyonluk günlük operasyonunuzu halen yaptığınız gibi yüzlerce insanla değil, yüksek teknolojiyle 15–20 kişiyle yürütebilirsiniz.

10-Günsonu raporu almak için onlarca e-maili kontrol etmek zorunda kalmazsınız, aylık tamamlanan taşımalarının envanterlerini çıkarmak, müşteri hesaplarını kapamak ve faturalarını kesebilmek için binlerce taşıma belgesini onlarca çalışanla her ay toplamaya çalışmak için uğraşmasınız. TIRPORT admin panellerinde ihtiyacınız olan tüm raporlar, size özel gerçek-zamanlı, konum-tabanlı, istediğiniz dönemler için her zaman hazır.

11-İster özmalınızdaki SGK’lı çalışanınız olan şoförünüz, ister spottan tedarik ettiğiniz kamyoncu olsun çalıştırdığınız herkesin geçmiş nakliye kayıtlarına size özel dashboard’lardan ve cepten anında erişebilirsiniz.

12-TIRPORT konforuyla birlikte, hem Ulaştırma Bakanlığı’nın Yeni Karayolları Yönetmeliği’nin 01 Ocak 2021 itibariyle zorunlu hale getireceği U-ETDS raporlaması, hem de kamyoncunun faturayı size hatasız kesebilmesi bir sorun olmayacaktır. Her ikisi de, TIRPORT’ta tek tuşla hazır hale getirildi.