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Yarışma süresi uzatıldı

IF Wedding Fashion İzmir 2018 – Gelinlik, Damatlık ve Abiye Giyim Fuarı kapsamında 9. kez düzenlenecek Gelinlik Tasarım Yarışması’nda 1 Aralık olan son başvuru tarihi yoğun istek üzerine 13 Aralık’a uzatıldı.

Yarışma süresi uzatıldı

İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, Ege Giyim Sanayicileri Derneği (EGSD) partnerliğinde İZFAŞ tarafından 16 - 19 Ocak 2018 tarihlerinde 12. kez organize edilecek olan IF Wedding Fashion İzmir Fuarı kapsamında bu yıl 9.su gerçekleşecek Gelinlik Tasarım Yarışması için çalışmalar son hızıyla devam ediyor.
 
Son başvuru 13 Aralık oldu
Daha önce 1 Aralık olarak belirlenen 9. Gelinlik Tasarım Yarışması için başvurular, yoğun istek üzerine 13 Aralık Saat 17.00’ye kadar uzatıldı. Türkiye’nin her noktasından gelen başvurular ve gelecek tasarımlarla rekabetin daha da artması bekleniyor.
 
Henüz başvurmamış tasarımcıların; katılım için http://ifwedding.izfas.com.tr/gelinlik-tasarim-yarismasi web sayfasını ziyaret etmesi gerekiyor.
 
15 Aralık tarihinde gerçekleşecek Ön eleme ile jüri tarafından 15 yarı finalist belirlenecek. 14 Ocak tarihinde gerçekleşecek yarı finalin ardından; 16 Ocak 2018 sahiplerini bulacak.
 
Tema ‘Şölen’
Bu yıl 9. kez düzenlenen Gelinlik Tasarım Yarışması, Türk moda dünyasına genç ve yetenekli yeni tasarımcıları kazandırmayı hedefleniyor.
 
Geçtiğimiz yıl “Zamansız” adlı temayla düzenlenen Gelinlik Tasarım Yarışması’nda, bu yıl tema “Şölen” olarak belirlendi. Üretilen fikirlerin bir şölen havasında tasarımlara yansıması beklenen yarışmada, ayrıca görsel bir şölen de ortaya çıkacak.
 
Yarışma için üretilen tasarımlar, tasarımcının düşünsel zenginliği içinde bir şölene dönüşecek. Hazırlanan tasarım, giyen kişi için çok özel bir şölenle birbirini tamamlayacak.
 
Amor Gariboviç’ten performans defilesi
2017 yılında gerçekleşen, 380 tasarımın yarıştığı ‘Zamansız’ temalı yarışmada birinci olan Amor Gariboviç, performans defilesi hazırlayacak. Birbirinden ünlü mankenlerin katılımıyla, Gariboviç tarafından hazırlanan şık tasarımlar sektörün önemli moda temsilcilerine sunulacak.
 
 

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