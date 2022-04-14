Yaşam Alanları Kişiselleşiyor!

Yaşam alanlarının gerçek ruhunu oluşturan aksesuar ve ev dekorasyonun tamamlayıcı ürünleri Doğtaş Home ile yepyeni bir boyuta taşınıyor. Doğtaş mağazaları ve web sitesinde müşterilere benzersiz bir deneyim yaşatmaya başlayan Doğtaş Home, koleksiyonlarının merkezinde konfor, tarz, estetik ve deneyim sunuyor.

Doğtaş Home koleksiyonu ve ücretsiz mimari hizmetiyle kusursuz yaşam alanları

Doğtaş Home koleksiyonu hakkında bilgi veren Marka ve Ürün Direktörü Çağrı Öztürk çıkış noktalarını şu şekilde aktardı: “Yaşam alanları tamamlanırken, detaylar tüm ruhu oluşturur. Örneğin; duvarlar için doğru boya rengini elde etmek gerçekten önemlidir, ancak sanat eseri olmadan duvarlar yalın ve bitmemiştir. Ahşap zemindeki lekenin gölgesi, alanın sıcaklığında ve akışında büyük bir rol oynar, ancak büyük bir halı olmadan oturma düzeni tamamlanmaz, oda renk ve kişilikten yoksun kalır. Yan sehpalar işlevseldir ve doğru seçilirse tasarıma stil katar. Mükemmel lambayı eklemek, yaşam alanlarına denge ve stil katar. İşte tüm bu ruhu katmak için Doğtaş Home koleksiyonu 400’den fazla tasarım ile Doğtaş mağazalarında yerini aldı. Tüm Doğtaş mağazalarımızda bulunan ücretsiz mimari hizmetiyle doğru yönlendirmeyi almak da çok kolay olacak.”

Doğtaş Home koleksiyonunda 400’den fazla yeni tasarım

Yaşam alanlarında “aksesuar kullanma sanatı” odaların eşyalarla dolup taşmadığı, ancak ilgi, doku, denge ve işlev dengesinde dekore edildiği iyi düşünülmüş bir süreçtir. Belirli aksesuarların yaratıcı yerleşimi, alanı tanımlamaya yardımcı olur. Örneğin, doğru kumaş ve renkte şık, döşemeli bir bank eklemek, bir antreyi tamamlayacağı gibi işlevli de olacaktır. Bir kanepenin arkasına yerleştirilmiş bir konsol masası, oturma düzenini tanımlamaya yardımcı olabilir. Üstte birkaç şamdan lambası ve altına küp sedirler eklemek, aranjmana işlev, renk ve stil katacaktır.

Tüm bunun gibi kişiselleştirilmiş dokular için Doğtaş Home koleksiyonu, 14 kategoride 400’den fazla tasarım ile evlere kişisel dokunuşları eklemeye hazır. Doğtaş Home koleksiyonunda, evlerde zevki yansıtacak halılardan, biblo ve dekorasyon objelerine, aydınlatma opsiyonlarından vazolara, çerçevelerden ayna ve hatta mum ve oda kokularına kadar bir yaşam alanında ihtiyaç olabilecek tüm ürünleri bulmak mümkün.