Yatak sektörü uyumuyor!

20 kişilik Ar-Ge ekibiyle çalışmalarını bu bakış açısıyla 365 gün boyunca gerçekleştiren Bambi, her yıl Ar-Ge harikası ürünlerini piyasaya sürüyor. Son olarak teknoloji harikası bir sistem olan Magic Touch ile dünya ve Türkiye yatak pazarında bir ilke imza atan Bambi, sürdürülebilir bir şekilde müşterilerinin yaşam kalitesini artırmak için gelişmiş teknolojileri kapsamlı teknik bilgi birikimiyle birleştiriyor.



“Gelecekte var olmak için Ar-Ge’ye yatırım şart”

Bambi olarak her yıl cirosunun yüzde 1’ini Ar-Ge’ye ayırdıklarını söyleyen Gökmen, araştırmacı insan gücüyle inovatif ürünler geliştirdiklerini söyledi. Bu bakış açısıyla Ar-Ge yapmadan geleceğin ekonomik koşullarında var olunamayacağının altını çizen Gökmen, “Hem sektör hem de Bambi Yatak olarak Türkiye’nin 2023 vizyonuna ulaşması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Biz biliyoruz ki sektörde söz sahibi olabilmek için Ar-Ge ve inovasyona yatırım yapmak şart. Bambi olarak bu iki parametre ile tüm iş süreçlerimizi yönetiyoruz. Kısacası Ar-Ge ve inovasyonu DNA’mıza kodladığımızı söyleyebiliriz” dedi.