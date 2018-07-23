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Yaz güneşinin lekeleri keyfinizi kaçırmasın

Sinoz Leke Kremi, bitkisel içeriği sayesinde doğal yöntemlerle zaman kaybetmemek ve kesin çözüm elde etmek isteyenlerin ilk tercihi olacak.

Yaz güneşinin lekeleri keyfinizi kaçırmasın
Cilde rengini veren melanin pigmentleri cildin bir bölgesinde biriktiğinde o bölgede cildin doğal renginden daha koyu bir leke oluşuyor.  Bu lekeler zararlı güneş ışınları nedeniyle yaz aylarında sıkça karşılaşılan sorunların başında geliyor. Yok edilmesinde ise süresi leke yoğunluğuna göre uzayan medikal tedavilerin yanı sıra limon suyu gibi sonucu belirsiz doğal çözümler deneniyor.

Sinoz Leke Kremi; içeriğindeki aynı sefa, jojoba yağı, papatya ve meyan kökü bitkileri ekstraktısayesindelekelere karşı kısa sürede etkili bir çözüm sunuyor.Hamilelikte ve yaşlılıkta oluşan lekelenmelere karşı da kullanılabilen bu özel krem, olumsuz dış şartlar altında oluşan lekelere karşı deride pigmentlerin dengeli şekilde yayılmasını ve cilt renginin doğal haline dönmesini sağlıyor.
 
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