"YEKDEM bitiş tarihi ötelenmeli"

Uluslararası Güneş Enerjisi Topluluğu Türkiye Bölümü (GÜNDER) Başkanı Kutay Kaleli, korona virüs salgını nedeniyle sektördeki gelişmeleri değerlendirdi ve önerilerini sundu. Virüs salgınının güneş enerjisi sektörünü etkilemeye başladığını kaydeden Kaleli, YEKDEM bitiş tarihinin de en az 6 ay ötelenmesi önerisini getirdi.Gelinen noktada, uluslararası ekonomi çevrelerinde 3 temel senaryo üzerinde durulduğunu kaydeden Kaleli, “'Hızlı Toparlanma' adı verilen 1. senaryoya göre, içinde bulunduğumuz 1. çeyrekte Hubei dışı Çin en geç nisan ortası yüzde 80 kapasiteyle ekonomik faaliyetlerine dönüş yapacak ve virüs nisan ayında Doğu Asya ve Avrupa’da kontrol altına alınacaktır.

2. Çeyrekte ise virüsün Orta Doğu’da kontrol altına alınması ve tüketici güveninin de iyileşmeye başlayarak küresel talebin normalleşeceği öngörülmektedir. Ölüm oranlarının düştüğü bu dönemde virüsün mevsimsel dayanıklılığı düşük çıkacak, hava trafiği ve turizm faaliyetleri hızlanacaktır.

Bu senaryoya göre, salgının küresel ekonomi ve ticarete etkisi yılın 2. çeyreğine yansımayacaktır. 3. ve en kötü senaryo ise 'Küresel Resesyon' olarak adlandırılmaktadır. Bu senaryoya göre, Hubei dışı Çin nisan ortası en iyi koşullarda üretim kapasitesinin ancak yüzde 40'ına dönebilecektir. Bu senaryoda, özel tüketim, mal ve hizmet ihracatı ile finans piyasaları ciddi zarar görecektir. Tüketici güveni dip seviyeleri görürken küresel havacılık kısıtlamaları yıl boyu devam edecektir. 3. senaryonun gerçekleşmesi durumunda, küresel resesyonun dünya ekonomisine etkisinin 2 ile 2,5 trilyon dolar kayıp olacağı belirtiliyor.

GÜNDER olarak tüm bu değerlendirmeler ışığında, YEKDEM bitiş tarihinin 2020 sonu yerine uzmanların da belirttiği 1. ve 2. senaryo çerçevesinde, en az 6 ay ötelenecek şekilde güncellenmesi önerisinde bulunmak isteriz. Yenilenebilir enerji sektörünün diğer paydaşlarının da vurguladığı gibi, YEKDEM mekanizmasına göre en son Aralık 2020'de devreye girmesi gereken santraller için mücbir sebep kaynaklı mevcut gecikmeler göz önünde bulundurularak bu tarihin ötelenmesi gerektiğini düşünüyoruz” dedi.

VİRÜSÜN GÜNEŞ SEKTÖRÜNDE ETKİLERİ GÖRÜLMEYE BAŞLANDI

Kaleli, Dünya Sağlık Örgütü tarafından "pandemi" olarak tanımlanan ve tüm dünyanın sağlık için teyakkuza geçtiği virüs salgınının, diğer sektörlerde olduğu gibi enerji sektöründeki etkilerinin, fotovoltaik ekipman tedarik zincirinden çok sayıda uluslararası sektör etkinliğinin iptaline ve ertelenmesine kadar ulaştığını belirtti. Kaleli, “Güneş enerjisi sektöründeki etkilerine bakıldığında, küresel tedarik zincirlerinde ve üretimde gecikmeler yaşanmaya başladığı görülmektedir. Özellikle, güneş sektörü için ekipman üretimlerinde başı çeken Çin’in küresel etkileri zamanla artacaktır. Çin’den sağlanan hammaddeler nedeniyle yerel güneş panelleri üretimi de etkilenecek ve bu durum, dünya çapında güneş panelleri ve ürünlerinin fiyatlarında kısa süreli bir artış anlamına gelecektir. Yine güneş enerjisi sektöründeki modül ve invertör gibi anahtar ekipmanların temini, koronavirüs salgından en fazla zarara uğrayan alanlardır. Modül üretiminde yer alan birçok hammadde, yani silikon wafer, alüminyum çerçeveler, bağlantı kutusu ve konnektör gibi yardımcı malzemelerde, Çin’deki kısıtlanan tedarik zinciri nedeniyle lojistik problemler yaşanmaktadır. Nakliye ve lojistik hizmetlerinin hacmindeki bu önemli azalma, projelerin şebeke bağlantılarında kaçınılmaz gecikmelere yol açacaktır”dedi.

ETKİNLİKLER ERTELENDİ, DERNEK ÇALIŞANLARI EVDEN ÇALIŞACAK

Kaleli ayrıca GÜNDER olarak, tüm dünyada mücadele edilen korona virüsüne karşı tedbir almak amacıyla bir sonraki duyuruya kadar dernek etkinlik ve toplantılarını erteleme ve ofis çalışanlarının evden çalışması kararını aldıklarını ifade etti.