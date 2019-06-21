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Yemek sepetinde üst düzey atama

Yemeksepeti’nin yeni İK Müdürü İlke Şentürk oldu.

Yemek sepetinde üst düzey atama
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2015 yılından bu yana Yemeksepeti’nde İnsan Kaynakları departmanında çeşitli pozisyonlarda başarıyla görev yapan İlke Şentürk, haziran ayı itibarıyla yeni görevine başladı.

İlke Şentürk, 2007 yılında Kadıköy Anadolu Lisesi’ni bitirdikten sonra Boğaziçi Üniversitesi Felsefe Bölümünden mezun oldu. Ardından Nottingham Üniversitesi’nde Endüstri ve Örgüt Psikolojisi dalında master yaptı. 2012 yılında iş hayatına başlayan Şentürk, Yemeksepeti’nden önce Starbucks ve Astrazeneca gibi şirketlerde İnsan Kaynakları alanında çeşitli pozisyonlarda görev yaptı. İlke Şentürk iyi derecede İngilizce biliyor.

Türkiye’de en çok çalışılmak istenen şirketlerden biri olan Yemeksepeti, genç nesil çalışan oranıyla da dikkat çekiyor. Dinamizmini genç çalışan profilinden alan Yemeksepeti, üst düzey açık pozisyonlar için de önceliğini bünyesinde çalışan gençlerden yana kullanıyor.

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YemeksepetiIlke şentürkInsan Kaynakları Müdürü
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