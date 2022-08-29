Yemeksepeti’nin yeni abonelik modeli geliyor

2022 son çeyreğinde, seçilmiş kullanıcılarla gerçekleştirilecek testten sonra 2023 yılında programın tüm Yemeksepeti kullanıcılarına açık hale getirilmesi planlanıyor. Aylık abonelik ücreti karşılığında, Yemeksepeti+ üyeleri pek çok özel avantaj ve ayrıcalığa kavuşacak. Yemeksepeti+ abonelik modeline dahil olan kullanıcılar, Yemeksepeti’nden verecekleri yemek siparişlerinde özel indirim imkânına kavuşacak. Bir başka dikkat çeken avantaj ise ücretsiz gönderim olarak öne çıkıyor. Yemeksepeti Market ve Yemeksepeti Mahalle’nin yanı sıra, Yemeksepeti teslimatlı yemek siparişlerinde de Yemeksepeti+ üyelerinden gönderim ücreti alınmayacak. Yemeksepeti+ abonelerine sunulacak ayrıcalıklar; işbirlikleri sayesinde farklı markaların da sisteme dahil olmasıyla zenginleşecek. Eğlence, alışveriş ve finansal hizmetler gibi alanlarda faaliyet gösteren markaların Yemeksepeti+’a özel avantajları da çok yakında duyurulacak.