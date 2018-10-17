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Yeni alandan uçuş için sıraya girdiler

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, "7 günde 6 bin 957 kişi Yeni Havalimanı'ndan promosyon fiyatları ile uçmayı tercih etti. Büyük projeyi promosyon fiyatları ile deneyin lütfen. İstanbul Yeni Havalimanı'ndan Ankara, Antalya, İzmir ve Ercan’a promosyon fiyatları ile uçun" dedi.

Yeni alandan uçuş için sıraya girdiler
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İSTANBUL (AA) - Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, 7 günde 6 bin 957 kişinin İstanbul Yeni Havalimanı'ndan promosyon fiyatları ile uçmayı tercih ettiğini bildirdi.
Ekşi, Twitter’dan, İstanbul Yeni Havalimanı için Ankara, Antalya, İzmir ve Ercan’a promosyon fiyatları ile satılan biletlerin sayısını açıkladı.
Bilal Ekşi, "7 günde 6 bin 957 kişi Yeni Havalimanı'ndan promosyon fiyatları ile uçmayı tercih etti. Büyük projeyi promosyon fiyatları ile deneyin lütfen. İstanbul Yeni Havalimanı'ndan Ankara, Antalya, İzmir ve Ercan’a promosyon fiyatları ile uçun." ifadelerini kullandı.
 

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Anahtar Kelimeler:
Thyİstanbul Yeni HavalimanıBilet
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