Yeni bir ilke imza attı o belgeyi ilk alan oldu

Türkiye traktör pazarının lideri TürkTraktör, en üst seviyede uygulamaya aldığı iş sağlığı ve güvenliği yaklaşımıyla, pandemiye karşı hayata geçirdiği Güvenli Üretim Sistemi uygulamalarıyla ‘Ankara Fabrikası’ için ‘TSE Covid19 Güvenli Üretim Belgesi’ni almaya hak kazandı. Bugüne dek birçok ‘ilk’e imza atan TürkTraktör, yaratıcı ve etkin uygulamalarıyla almayı başardığı bu belgeyle, sektöründe ‘TSE Covid19 Güvenli Üretim Belgesi’ne sahip ‘ilk üretici’ oldu.

TürkTraktör Genel Müdürü Aykut Özüner konuyla ilgili olarak şunları söyledi: “Kurulduğumuz günden bu yana, ‘en önemli değerimiz insan kaynağımızdır’ anlayışımız kapsamında, iş sağlığı ve güvenliği bizler için her zaman en öncelikli konumuz olmuştur. Bu alanda, bugüne kadar farklı belge ve ödüllerle sayısız uygulamalarımız oldu. Tüm dünyanın çok zor bir dönemden geçmesine neden olan yeni korona virüs pandemisine karşı, çalışan ve toplum sağlığını korumak adına hayata geçirdiğimiz Güvenli Üretim Sistemi uygulamalarımızla da bu başarılarımıza bir yenisini eklemiş olmaktan dolayı çok mutluyuz.”

“Çalışanlarımız, aileleri ve müşterilerimize sağladığımız güven ve motivasyon her şeyden önemli”

Ankara Fabrikası’nın almaya hak kazandığı bu belgeyle TürkTraktör’ün ‘TSE Covid19 Güvenli Üretim Belgesi’ne sahip ‘ilk üretici’ olduğunu da ifade eden Aykut Özüner “Bu sertifika ile Covid-19 kapsamındaki uygulamalarımızın sistematik olarak yürütüldüğünü belgelerken; aynı zamanda bunların sürdürülebilirliğinin gerekliliğini de vurgulamış olduk. Ancak bu belgeyi almış olmamızın en önemli tarafı; aslında çalışanlarımız ve aileleri ile müşterilerimize sağladığımız güven ve motivasyondur. Bu da bizim için her şeyden çok daha önemlidir.”

Traktör pazarının iki tesisle üretim yapan ‘tek üreticisi’ olarak Sakarya Erenler Fabrikası’nda da aynı Güvenli Üretim Sistemi uygulamalarının hayata geçirildiğinedikkat çeken Aykut Özüner, “Ankara’daki tesisimiz için almaya hak kazandığımız bu belgeyi, Sakarya Erenler’deki tesisimize de kazandırmak için gerekli başvurularımızı gerçekleştirdik. Bu anlamda da yapılacak olan denetimler için yetkili kurumdan tarih beklemekteyiz” sözleriyle açıklamalarını tamamladı.

Özenli ve yaratıcı uygulamalarla gelen başarı

Güvenli Üretim Sistemi kapsamında TürkTraktör’de, aralarındaİş Yeri Hekimleri, İş Güvenliği Mühendisleri, İdari İşler çalışanlarının da bulunduğu 10 kişilik bir ekip,3 ay boyunca araştırma, planlama ve kontrol safhalarını içeren yoğun bir süreci yönetti.

TürkTraktör, TSE Covid19 Güvenli Üretim Belgesi’ne başvuru sürecinde ise başta risk değerlendirmesi, eylem planı ve diğer dokümanlar ile talimatların olduğu belgeleri incelenmek üzere Türk Standartları Enstitüsü’ne teslim etti.

Ankara Fabrikasıdezenfeksiyon, sosyal mesafe ve maske kullanımı konuları başta olmak üzere, bu belgeyi almaya hak kazandıran tüm kriterler kapsamında tesis girişinden itibaren, üretim, ofis, soyunma odaları, yemekhane ve sosyal alanlar olmak üzere tesisteki tüm alanlarda titiz denetimler yapıldı.Denetimler sırasında eğitim tutanakları, ve dezenfeksiyon çizelgeleri gibi uygulama kayıtları da incelendi.

TürkTraktör’ün yaratıcı uygulamaları arasında soyunma odalarının ve vardiya değişimlerinin yönetilmesi için yapılan renk kodu uygulaması da bulunuyordu.

TürkTraktör, “Güvenli Üretim Sistemi’ni oluşturmak üzere tüm yerleşkeyi kapsayacak şekilde hayata geçirdiği planlama, uygulama ve kontrol faaliyetleriyle, denetimlerden başarı ile çıktı ve ‘TSE Covid19 Güvenli Üretim Belgesi’ni almaya hak kazandı.

TürkTraktör Ankara Fabrikası’nda, pandemi ilanından önce “Güvenli Üretim” kapsamında başlatılan bu çalışmalar, hayata geçirilen farklı uygulamalarla birlikte geliştirilmeye devam ediyor.