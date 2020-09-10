Yeni dönem güzellik fuarı ile başlıyor

T.C. Ticaret Bakanlığı’nın almış olduğu karar doğrultusunda Mart ayından bu yana ertelenen fuar organizasyonları, Eylül ayı itibariyle yeniden kapılarını ziyaretçilerine açıyor. 10 - 13 Eylül 2020 tarihleri arasında CNR Expo İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenlen CNR Beauty & Wellness Show İstanbul - Kozmetik, Güzellik, Medikal Estetik Cihaz ve Ekipmanları Fuarı, yeni dönemin en büyük fuarı olarak sektörün tüm paydaşlarını bir araya getiriyor. CNR Holding kuruluşlarından İstanbul Fuarcılık tarafından KOSGEB'in desteğiyle organize edilen fuar, bu yıl 3’üncü kez güzellik, sağlık, bakım ve kozmetik sektörlerini tek çatı altında buluşturuyor.

Fuarlara katılımda HES kodu zorunluluğu

Her yıl gerçekleştirdiği 40’ın üzerindeki fuar organizasyonu ile sektöre yön veren CNR Holding, fuarlarda katılımcı ve ziyaretçilerin sağlığını güvence altına alarak, olası risklerin bertaraf edilmesi için devletin ve Uluslararası Fuarlar Birliği’nin (UFI) belirlediği yeni normale dönüş kriterleri kapsamında bir dizi önlem aldı. Buna göre; fuara giriş ve çıkış noktaları yeniden düzenlendi. Fuar girişlerinde vücut ısısı kontrolü yapılacak. Havalandırma sistemlerinde harici hava kullanılarak içerideki hava sürekli temiz tutulacak. Aynı anda fuar alanında bulunacak kişi sayısı ‘10 metrekareye 1 ziyaretçi’ şeklinde sınırlandırıldı. Fuara girişlerde katılımcı, ziyaretçi ve görevlilerin HES kodu sorgulaması zorunlu hale getirildi.

Sektöre dair tüm ürünler bu fuarda

Kendi alanında Avrasya’nın en büyük fuar organizasyonu olma hedefiyle yola çıkılan CNR Beauty & Wellness Show İstanbul’da yerli ve yabancı bakım, güzellik, kozmetik, medikal cihaz ve ekipmanları gibi sektöre dair ürün ve hizmetler tanıtılıyor. Fuar süresince aralarında güzellik salonu işletmecileri, yöneticiler, estetisyenler, hastane ve klinklerin dermatoloji birimi yöneticilerinin de yer aldığı yerli ve yabancı sektör profesyonelleri ağırlanacak. 500’ün üzerinde markanın ürünlerini görücüye çıkardığı fuarı, 4 günde binlerce kişinin ziyaret etmesi bekleniyor. Dünya kişisel bakım ve kozmetik sektörünü buluşturan fuarda, ziyaretçiler yeni teknolojik cihaz, trendler ve medikal güzellik ürünlerini inceleme, test etme ve karşılaştırma fırsatı yakalıyorlar.

Türk kozmetik sektörü ihracatına yeni pazarlar ekleyecek

Her geçen gün gelişerek 10 milyar dolarlık bir pazar büyüklüğüne ulaşan Türk kozmetik sektörü de, fuarla birlikte yeni pazarlar keşfedecek. 2 milyar doları aşkın ihracatını yukarı taşımayı hedefleyen Türk kozmetik sektörü, fuarın da etkisiyle sektör ihracatının önünü açacak. Birbirinden özel etkinliklerin de düzenlendiği fuarda, bir yandan gündelik ve profesyonel makyajın sırları paylaşılırken, aynı zamanda cilt bakımı ve medikal estetik uygulamalarına yönelik seminerler organize edildi.

