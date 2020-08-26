Yeni nesil'in kahvecisi

Yoğun ve titiz Ar-Ge çalışmaları sonucu projelendirilen Kaave mağazaları, dünyanın farklı bölgelerinden en kaliteli kahve çekirdeklerini alıp Antalya’da yer alan üretim tesislerinde işleyerek misafirlerine sunuyor. 5. nesil kahvecilik akımına Türkiye’de öncülük eden Kaave mağazalarında kullanılan inovatif teknoloji ve yeni demleme yöntemleriyle, her mağazada aynı kalitede, aromada ve nitelikte kahveler içmek mümkün. Kahveseverler, 5. nesil kahvecilikte, yenilikçi teknoloji ve kahvecilik anlayışının ahengi sonucu ortaya çıkan benzersiz lezzetleri deneyimleme fırsatı buluyor. Ayrıca mağazalarda bulunan kahve kavurma alanlarında, dilediğiniz çekirdekler ile kendi damak zevkinize uygun imza kahvenizi yaratabiliyorsunuz. Kahvenin yanı sıra birbirinden özel meyve ve bitki çayları da farklı demleme yöntemleriyle Kaave menüsünde yer alıyor.

Saruhan Holding bünyesinde kurulan Kaave’de, yine aynı çatı altında yer alan elektrikli ev aletleri markası Fakir Hausgeräte’nin üstün teknolojili kahve makineleri kullanılıyor. Günden güne gelişmekte olan sıcak içecek pazarında atılımlara devam edeceklerini belirten Saruhan Holding Yönetim Kurulu Üyesi Furkan Selim Saruhan, “Markamız Fakir Hausgeräte ile çıktığımız kahve makineleri yolculuğunda, kısa zamanda kat ettiğimiz yol bizi bu alanda farklı projeler yapma konusunda daha da heyecanlandırdı. Türk kahvesi makinemizin başarısının ardından Ar-Ge ekibimizin çalışmaları sonucu geliştirdiğimiz profesyonel kahve makineleri ile Horeca kanalında da önemli başarılar elde ettik. Bunun nihayetinde de kendi yeni nesil kahve mağazaları zincirimiz olan Kaave’yi kahveseverlerle buluşturduk. Konsept tasarımından kullanılan kahve çekirdeklerine kadar her bir konuyu titizlikle çalıştığımız Kaave ile kahve tutkunlarının yanı sıra bir işletmenin kahveye dair tüm taleplerine cevap verebiliyoruz.” dedi.



“Hedef, 2020 sonunda 10 mağaza.”

COVID-19 pandemisinin hedeflerini etkilemediğini belirten Furkan Selim Saruhan, “İlk 2 mağazamızın kapılarını İstanbul’da açtık. Hem Avrupa hem de Anadolu yakasında hizmet vermeye devam ediyoruz. Pandemi sürecini fırsata çevirmeyi amaçlıyoruz ve bu yılsonunda 10 mağaza ile hedeflerimize ulaşacağımızı ön görüyorum. Bu zor süreçte yatırımlarımıza ve üretime devam edip, yeni istihdam alanları açarak ülkemiz ekonomisine katkı sağlamaya devam edeceğiz.

Kaave ile Horeca kanalında da önemli işbirlikleri hedefliyoruz. Antalya’da yer alan üretim tesislerimizde işlediğimiz kahve çekirdeklerini Türkiye’nin her yerine pazarlama hedefimiz de bulunuyor. Gerek iş partneri, gerekse de franchising anlamında birçok girişimci ve firma ile görüşmelerimiz devam ediyor. Deneyimli ekibimizle yeni nesil kahveci olarak pazarda kısa zamanda güçlü markalar arasında yerimizi alacağımıza inanıyoruz.” dedi.

