Yeni nesil kahveciye yeni nesil yazılım

Yerli bulut tabanlı mağazacılık otomasyonu ikas, hem baristaların hem de kahve dükkanı işletenlerin tercihi. Tablet, telefon ve akıllı cihazlardan erişilebilen uygulama sayesinde dükkan sahipleri birkaç dokunuşla kasaya giren çıkan paranın takibinden satışın nasıl yapıldığına, ürün stok bilgisinden müşteri detaylarına kadar birçok bilgiye kolayca ulaşılabiliyor. Hem de zaman mekan sınırlaması olmadan. Sürekli yenilenen özellikleriyle işletmelerin işlerini daha hızlı ve kolay yapmalarını sağlayan ikas, tek şubeli bir kitabevinden zincir bir teknoloji mağazasına çok farklı sektörlerdeki şirketlerin problemlerine çözüm oluyor. Yeni eklenen özellikleriyle kahvecilerin dikkatini çeken ikas, bu alanda hizmet veren işletmelerin işlerini çeşitli şekillerde kolaylaştırıyor:

Reçete özelliği : Reçete özelliğinde ikas’a tarifi yaparken kullanılacak miktarlar giriliyor. Örneğin latte yapılırken, standart bir lattede kullanılan süt, su ve kahve miktarı tıpkı bir reçete gibi ikas’a giriliyor ve her latte siparişi verildiğinde bu miktarlar stok bilgilerinden düşüyor. Bu şekilde stoklar daha efektif takip edilebiliyor. Reçetedeki ürünlerin bitmesine yakın uyarı veren sistem sayesinde işletmeler de müşteriler de mağdur olmuyor. Maliyet hesabının doğru yapılmasını sağlayan bu özellik ile hangi ürün için neyin ne kadar kullanıldığı da kayıt altında tutulmuş oluyor.

: Reçete özelliğinde ikas’a tarifi yaparken kullanılacak miktarlar giriliyor. Örneğin latte yapılırken, standart bir lattede kullanılan süt, su ve kahve miktarı tıpkı bir reçete gibi ikas’a giriliyor ve her latte siparişi verildiğinde bu miktarlar stok bilgilerinden düşüyor. Bu şekilde stoklar daha efektif takip edilebiliyor. Reçetedeki ürünlerin bitmesine yakın uyarı veren sistem sayesinde işletmeler de müşteriler de mağdur olmuyor. Maliyet hesabının doğru yapılmasını sağlayan bu özellik ile hangi ürün için neyin ne kadar kullanıldığı da kayıt altında tutulmuş oluyor. İşlem devam ederken yeni kullanıcı girişi: Siparişi alan barista, kahve hazırlamaya gittiğinde kasaya gelen diğer çalışan kendi kullanıcı şifresini girerek önceki işlem devam ederken yeni sipariş alabiliyor. Böylece kimin hangi işlemi yaptığı da karışmıyor. Ek olarak hangi personelin ne kadar satış yaptığı, kaç tane kahve sattığı gibi bilgiler anlık takip edilebiliyor.

Siparişi alan barista, kahve hazırlamaya gittiğinde kasaya gelen diğer çalışan kendi kullanıcı şifresini girerek önceki işlem devam ederken yeni sipariş alabiliyor. Böylece kimin hangi işlemi yaptığı da karışmıyor. Ek olarak hangi personelin ne kadar satış yaptığı, kaç tane kahve sattığı gibi bilgiler anlık takip edilebiliyor. Ortak veritabanı: Çok şubeli bir işletme iseniz, tüm müşterileriniz ve ürünlerinizi bütün mağazalarınızda ekstra bir işleme gerek duymadan kullanabilirsiniz. Tüm şubeler bulut üzerinde çalıştığı için arada mesafe yokmuş gibi hızlıca işlem yapabilirsiniz.

Çok şubeli bir işletme iseniz, tüm müşterileriniz ve ürünlerinizi bütün mağazalarınızda ekstra bir işleme gerek duymadan kullanabilirsiniz. Tüm şubeler bulut üzerinde çalıştığı için arada mesafe yokmuş gibi hızlıca işlem yapabilirsiniz. Güncel stok raporları: Stok raporları sayesinde elinizde bulunan ürünlerin listesini çıkararak kritik stok durumuna sahip ürünleri görebilirsiniz.

Stok raporları sayesinde elinizde bulunan ürünlerin listesini çıkararak kritik stok durumuna sahip ürünleri görebilirsiniz. Çalışan yetkileri: Çalışanlarınızın mağazanızda hangi işlemleri yapabileceğini belirleyerek güvenliği ve kontrolü artırabilirsiniz. Personellerinize aylık-haftalık-günlük olarak satış hedefleri belirleyerek performanslarını ölçebilirsiniz.