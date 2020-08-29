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Yeni nesil lastik teknolojisi

Türkiye lastik sektörünün yerli sermayeli lider markası PETLAS, yeni geliştirdiği dört mevsim lastiği MultiAction PT565 sürücülerin beğenisine sundu. Türkiye’de PETLAS bünyesinde geliştirilen ve Finlandiya’da başarılı kış test sonuçları alan bu yeni ürün, yeni nesil kauçuk teknolojilerini ve özel tasarımlı V şekilli sırt desenini bir araya getiriyor. PETLAS’ın ıslak, kuru ve karlı zeminlerde üstün performans sağlayan yeni nesil lastiği, dört mevsim güvenli sürüş sunuyor.

Yeni nesil lastik teknolojisi

Türkiye’nin yerli sermayeli sanayi gücü AKO Grup bünyesinde faaliyet gösteren, ülkemizin lastik sektörünün yüzde 100 yerli sermayeli lider markası PETLAS, kendi bünyesinde gerçekleştirdiği Ar-Ge çalışmalarıyla dört mevsim güvenli sürüş sunan yeni nesil bir lastik geliştirdi. PETLAS’ın yeni nesil ürünü MultiAction PT565, tüm sene boyunca, her türlü hava ve yol koşulunda kullanılmak üzere tasarlanmış bir 4 mevsim lastiği olma özelliği taşıyor. 

Yeni nesil kauçuk teknolojilerini ve özel tasarımlı V şekilli sırt desenini bir araya getiren PETLAS MultiAction PT565’in, ıslak, kuru ve karlı zeminlerde üstün performans sağladığını ve dört mevsim güvenli sürüş sunduğunu söyleyen Petlas Pazarlama Müdürü Erkal Özürün, “Mevsimsel lastik kullanımı konusunda yasal düzenlemeler mevcut; ancak tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de, özellikle kışların çok sert geçmediği bölgelerde, araç sahipleri lastik değişimini geçe bırakabiliyor. 3PMSF (Üç Tepeli Kar Tanesi) işareti taşıyan 4 mevsim özellikli lastikler, bu konuda tüketicilere güvenli bir alternatif sunuyor. Islak, kuru ve karlı zeminde dengeli performans sağlamak için yerli sermaye, yerli Ar-Ge ve yerli üretimle sunduğumuz PETLAS MultiAction PT565’in büyük ilgi göreceğine inanıyoruz. 4 Mevsim lastik pazarı, özellikle Avrupa’da da hızlı bir büyüme içerisinde. Bu yeni nesil lastiğimiz, ülkemizde olduğu gibi ihracat pazarlarımızda da büyük başarılar elde etmeye aday” dedi.

Türkiye’de Geliştirildi, Kuzey Finlandiya’da Test Edildi
Üzerinde kış lastiği sertifikasyonu için Kar tanesi (3PMSF) sembolü bulunan PETLAS MultiAction PT565, kar üzerinde kullanım için uluslararası testlerle onaylandı. Gerçek bir 4 mevsim lastik olarak kuru ve ıslak zeminde üstün performans sunan PETLAS MultiAction PT565’in kar testleri, Kuzey Finlandiya’da yer alan dünyaca ünlü Test World Lastik Test Tesisleri’nde gerçekleştirildi. Diğer testler ise Petlas’ın Kırşehir’de bulunan tam donanımlı Ar-Ge laboratuvarları ve uluslararası akreditasyona sahip test pistinde yapıldı. Yapılan testleri başarılı sonuçlarla tamamlayan PETLAS MultiAction PT565, zorlu kış şartlarındaki üstün performansını da kanıtladı.
 

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