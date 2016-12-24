Yeni nesil OSB'ler büyük katkı yapacak

İSTANBUL (AA) - İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının çağdaş bir anlayışla hazırlığını yaptığı yeni nesil OSB'lerin sanayinin dönüşümüne çok büyük katkı yapacağını söyledi.

İSO tarafından düzenlenen "İstanbul Organize Sanayi Bölgelerinin (OSB) Sorunları ve Çözüm Önerileri” başlıklı toplantı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü’nün katılımıyla gerçekleştirildi.

Erdal Bahçıvan, burada yaptığı konuşmada, ağustos ayında İSO Meclis toplantısına konuk olan Bakan Özlü’nün OSB’lerle ilgili ortak bir çalışma toplantısı düzenleme çağrısında bulunduğunu hatırlatarak, İstanbul’daki OSB’lerin yönetici ve temsilcilerinin katılımıyla bugün bu toplantıyı gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Sanayiciler olarak Türkiye’nin yarınlarına güvendiklerini belirten Bahçıvan, son dönemde ülkeyi sahip olduğu büyük hedeflerden uzaklaştırmak isteyen alçak çabalara tanıklık edildiğini dile getirdi.

Geçen iki hafta içinde Türkiye’nin hain terör saldırılarının hedefi olduğuna değinen Bahçıvan, Türkiye’nin büyümeye, refaha ve uygarlığa dönük olması gereken gücü ve enerjisinin son günlerde maalesef başka yönlere çekilmek istendiğini ifade etti.

Bahçıvan, "Derin bir üzüntü içinde olsak da terörün vahşi ve insanlık dışı tuzaklarına düşmeyeceğiz. Geleceğimize olan inancımız ve umudumuz asla sarsılmayacak. Bu zorlu süreçten üreterek ve hayatı devam ettirerek çıkmaya önem vereceğiz.” dedi.



- "İstanbul'a iki yeni OSB kurulmalı"



Sanayi sektöründe İstanbul’un diğer illere göre açık farkla çok gelişmiş lider şehir olduğuna dikkati çeken Bahçıvan, İSO üyelerinin Türkiye sanayi sektörü üretiminin yaklaşık üçte birini gerçekleştirdiğini, ülkenin sanayi ihracatının yaklaşık yarısını yapan İstanbul’un, ödenen vergilerin de yaklaşık yüzde 40’ını sağladığını söyledi.

İstanbul’un sahip olduğu bu güçle, dünyanın 17. büyük ekonomisi olan Türkiye’nin de “amiral gemisi” olduğunu belirten Bahçıvan, “İstanbul sanayisiz olmaz. İstanbul’un geleceğine yönelik hazırlanacak stratejik planlar sadece şehrimiz için değil bütün Türkiye için çok önemlidir. Bu konuda daha fazla geç kalınmamalı. Geçtiğimiz ay Bayrampaşa’da yaşanan ve geniş çaplı maddi hasara neden olan yangın bunu bize bir kez daha hatırlattı. Özetle, İstanbul’un daha nitelikli bir sanayi yerleşimine ve gelişmiş bir altyapıya ihtiyacı var.” diye konuştu.

İstanbul’da tabiri caizse "göçebe" bırakılan bir sanayinin var olduğunu savunan Bahçıvan, OSB’lerin sanayiye yerleşiklik kazandırmak noktasında büyük bir önem taşıdığına işaret etti.

Hükümetin OSB’lerin daha iyi bir noktaya gitmesi için bugüne kadar sergilediği çabayı takdirle karşıladıklarını, gelecek dönemde çok daha güzel gelişmeler göreceklerine inandıklarını dile getiren Bahçıvan, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının çağdaş bir anlayışla hazırlığını yaptığı yeni nesil OSB'ler konusundaki çalışmaların sanayinin dönüşümüne çok büyük katkı yapacağını ifade etti.

Erdal Bahçıvan, “Biri Avrupa diğeri Asya’da olmak üzere İstanbul’daki sanayinin dönüşümüne imkan sağlayacak iki yeni OSB kurulması talebimizi sayın bakanımızın huzurunda bir kez daha ifade ediyorum. Bu OSB’lerin ihtisaslaşmaya uygun olarak kurulması teşvik edilmelidir. " dedi.

Söz konusu yeni nesil OSB’lerin altyapısı, lojistik olanakları, arıtma ve geri çevrim tesisleri ile enerji olanaklarının kamu tarafından karşılanması gerektiğini düşündüklerini dile getiren Bahçıvan, fikri İSO tarafından geliştirilen ve Üretim Reform Paketinde bulunan sanayi arazilerinin uzun dönemli kiralanabileceği bir modelin, buralarda hayata geçirilmesini beklediklerini bildirdi.

Bahçıvan, ayrıca yeni nesil OSB’lerde teknoloji geliştirme ve mükemmeliyet merkezlerinin yer alması ve üniversite-sanayi iş birliğinin daha da güçlendirilmesi gerektiğini kaydetti.

Erdal Bahçıvan, Ar-Ge ve inovasyonu odağına alan böyle bir yaklaşımın, Bakan Özlü’nün de çok önem verdiği, sanayinin yarınları için asla kaçırılmaması gereken Sanayi 4.0’a da uyum sağlamaya zemin hazırlayacağını dile getirdi.



- "Üretim Reform Paketi sanayi ve OSB’ler adına umut verici"



Sanayiye yönelik yeni düzenlemeleri de içeren Üretim Reform Paketinin sanayi ve OSB’ler adına umut verici olduğunu dile getiren Bahçıvan, şunları kaydetti:

“Taslak metni geçtiğimiz aylarda kamuoyuyla paylaşılan bu pakete odamız da ciddi katkı verdi. Bu çerçevede, OSB’lerin çekim merkezi haline getirilmesi hedefi doğrultusunda somut önerilerde bulunduk. Bu doğrultuda sizlerin talimatıyla, Bakanlığınız Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğü ile sanayicilerimizin katıldığı geniş kapsamlı bir toplantı yaptık. Üretimin önündeki engelleri kaldırmayı, ekonomimizi canlandıracak yatırımların yolunu açmayı hedefleyen Üretim Reform Paketini yürekten destekliyoruz. Üretim Reform Paketi taslağında bütünsel bir vizyon, şehrin ekonomisinden, birikimlerinden ve tecrübesinden en iyi şekilde yararlanmayı odağa alan bir yaklaşımla, sanayi odaları ile OSB’lerin bağının güçlü tutulmasına önem verilmelidir. Bu yaklaşım nitelikli bir gelişmeyi sağlarken kaynak israfını da engeller.”

Bahçıvan, hükümetin nitelikli yatırımlara yönelik teşvikleri daha etkin hale getirerek iş ve yatırım ortamını iyileştirme hedefini benimsemesini memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, bu bağlamda teşvik sisteminde yapılan düzenlemelerin sanayi üzerinde olumlu etkilerini gelecek aylarda göstereceğine inandığını ifade etti.

Fikri Sınai Mülkiyet Hakları Kanun Tasarısının perşembe gecesi Mecliste kabul edildiğini hatırlatan Bahçıvan, “Bizim de görüş ve önerilerimizle katkı sağladığımız Sınai Mülkiyet Kanun Tasarısının kabul edilmesi bizleri sevindirirken bu konuda başta sayın bakanımız olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bu kanunun katma değer yaratan, daha nitelikli bir patent sistemi oluşturulmasına, marka ve buluşların daha etkin korunması ve daha kolay bir şekilde ekonomiye kazandırılmasına büyük katkı yapacağını düşünüyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.

Kanunun sanayinin teknolojik ve ekonomik ilerlemesine katkı sağlayacağına inandıklarını kaydeden Bahçıvan, kanun çerçevesinde Türk Patent Enstitüsünün kapsamlı bir dönüşüm geçirmesinin öngörüldüğünü, yeni süreçte Türk Patent ve Marka Kurumunun sanayicilerle daha yakın çalışacak bir şekilde yapılandırılmasını umduklarını söyledi.



- “İstanbul ve çevresinde yeni sanayi alanlarının oluşturulması için çalışıyoruz”



Erdal Bahçıvan, İSO tabanını oluşturan OSB’lerin çalışma koşullarıyla çok yakından ilgilendiklerini, bu önemli konuyu her zaman gündemde tuttuklarını dile getirdi.

İSO’nun bu konudaki faaliyetlerini anlatan Bahçıvan, “OSB’ler konusunda attığımız önemli adımlardan biri, odamız bünyesinde Organize Sanayi Bölgeleri Geliştirme İhtisas Kurulunu hayata geçirmek oldu. Bu kurulumuz bünyesinde mevcut OSB’lerin sorunlarına yönelik çözüm önerileri üretirken, aynı zamanda İstanbul ve çevresinde yeni sanayi alanlarının oluşturulması için çalışıyoruz.” dedi.

İSO olarak OSB’lerin konumlarını birincil öncelik alarak bugüne kadar üç ayrı noktada temsilcilik açtıklarını belirten Bahçıvan, bu temsilcilik ve hizmet birimlerinin sanayi firmalarına yönelik pek çok işlemin yerinde yapılmasına olanak sağladığını söyledi.

Bahçıvan, üyelerinin sorunlarına çözüm bulabilmek için bölgesel bazlı çalışmaları sürdürdüklerini, ilgili kurum ve yetkililerle birlikte yoğun çaba içinde olduklarını ifade etti.

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü ile arzu ettikleri diyalog ve iş birliğini sağladıklarını belirten Bahçıvan, Bakanlık ile İSO arasındaki bu samimi iş birliği sayesinde sorunlarının birer birer çözüleceğinden kuşku duymadığını dile getirdi.

Bahçıvan, "Yoğun çaba ve faaliyetlerle 2016’yı geride bırakırken bugün bu salonda gördüğümüz, diyalog, samimiyet ve iş birliği ruhu geleceğe umutla bakmakta ne kadar haklı olduğumuzu bir kere daha ortaya koyuyor. 2017 yılının ülkemize ve biz sanayicilere refah, bereket, barış ve huzur getirmesini diliyorum." şeklinde konuştu.

İstanbul’da yerleşik sekiz OSB adına Tuzla OSB Yönetim Kurulu Başkanı Bilal Hancı ve OSB Üst Kurulu Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Ünsal da sanayicilerin yaşadıkları sorunları ve çözüm önerilerini aktardı.