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‘Yeni Normal’in ihracatına Antalya’dan başlıyor

Türk ayakkabı sektörünün küresel pazarlara açılan kapısı Eksposhoes, 9’uncu fuarını 28-30 Ekim tarihleri arasında Antalya Granada Otel’de düzenleyecek. 100 Türk ayakkabı üreticisi, Rusya, Balkanlar ve Avrupa olmak üzere dört kıtadan yaklaşık bin yabancı profesyonel alıcı ile yeniden buluşacak. 

‘Yeni Normal’in ihracatına Antalya’dan başlıyor

Geçtiğimiz yılı 1 milyar dolar ihracatla kapatan ayakkabı sektörü Türkiye’nin toplam ihracatına katkı vermeye devam ediyor. Türk ayakkabı sektörünün ‘Küresel Vitrini’ Eksposhoes, 28-30 Ekim tarihleri arasında Antalya’da dört kıtadan bine yakın yabancı sektör profesyonelini ağırlayacak. 100 Türk ayakkabı üreticisi hem mevcut hem de alternatif ihracat pazarlarındaki konumunu pekiştirmek için son kreasyonlarını dünyanın önde gelen ayakkabı zincirlerinin temsilcilerine sergileyecek.

HEDEFİMİZ ‘SÜRDÜRÜLEBİLİR’ İHRACAT

Ekspohoes CEO’su Erkan Demir, Türk ayakkabı sektörünün dünyadaki önemli oyunculardan biri olduğunu söyledi. Demir, “Eksposhoes’un temellerini atarken tek bir hedef belirlemiştik; Türk ayakkabı sektörünü dünyaya daha iyi anlatmak, mevcut potansiyelini katma değeri yüksek ticari ilişkilerle yukarı çekmek ve sürdürülebilir ihracat için uygun bir platform yaratmak. Geride bıraktığımız sekiz fuarda ortaya çıkan genel tablo, asıl hedefimize adım adım yaklaştığımızı bizlere açıkça gösterdi. 9’uncu fuarımızı Antalya’da düzenleyecek olmamızın ana nedenleri arasında, ülkemizde misafir edeceğimiz yabancı sektör profesyonellerini daha iyi bir altyapı ile, sektörümüze yaraşır standartlarda ağırlamak var. Bunun yanı sıra, katılımcılarımızı ‘alın teri dökmeden fuar alanlarından haksız kazanç elde eden’ sözde sektör temsilcilerinden bertaraf etmek şirket olarak asli görevlerimiz arasında yer alıyor. Ekonomik ve sosyal hayatta dengelerin alt üst olduğu bir dönemde tüm önlemlerimizi alarak bine yakın yabancı profesyoneli ağırlayacağız. Tek hedefimiz ihracatın sekteye uğramaması. Sektörümüze ve ülkemize katkı sağlamaya devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

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EksposhoesYeni NormalEkspohoes CEOsu Erkan Demir
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