Yeni otobüsleri verdiler güvene dayalı işbirliğine devam dediler

MAN Kamyon ve Otobüs Ticaret A.Ş. Genel Müdürü Tuncay Bekiroğlu, Kamil Koç ile uzun yıllara dayanan iş birliklerinden duydukları memnuniyeti dile getirerek şunları söyledi:

“İş birlikleri, öncelikle karşılıklı ‘güven’ temelinde kurulur. Bu iş birliklerinin büyüyüp, gelişmesi ve uzun yıllara yayılması ise, ancak tarafların karşılıklı memnuniyeti ile mümkün olur. Kamil Koç ile olan ‘Yol Arkadaşlığımız’ da; ‘güven’ temelinde kurulan, karşılıklı memnuniyet sayesinde uzun yıllara dayanan bir yol arkadaşlığıdır. Kamil Koç, ülkemizin seyahat sektöründeki en değerli firmalarından bir tanesidir.. Seyahat sektörünün böylesine güzide firmasının yeni yatırımlarında da otobüslerimizi tercihi etmesi, bizim için çok değerli.

MAN olarak, yüksek nitelikli araçlarımızla olduğu kadar, satış sonrası hiz-metlerimiz ile daima müşteri memnuniyetini hedefliyoruz. Sunduğumuz hizmetin her kademesinde de daima bu hedef doğrultusunda çalışıyoruz. Müşterilerimizin araç ve hizmet kalitemizden memnun kalmaları ve yeniden bizleri tercih etmesi, bizim işimizi ne kadar doğru yaptığımızı ortaya koyuyor.

Bugün de burada birlikte çalışmaktan büyük keyif aldığımız değerli firmamız Kamil Koç ile uzun yıllara dayanan iş birliğimize yeni bir halka daha eklemek için bulunuyoruz. Kamil Koç ile iş birliğimizin daha uzun yıllara devam edeceğine olan inancımla yeni otobüslerimizin hem firmamıza hem da yolcularına hayırlı, uğurlu olmasını dilerim.”

Kamil Koç Genel Müdürü Kadir Boysan ise şöyle konuştu:

“Kamil Koç olarak Covid-19 nedeniyle oldukça zorlu geçen son 12 ayda iş ortaklarımız ve çalışanlarımızla birlikte yolcularımıza en sağlıklı, en güvenli ve en konforlu hizmeti sunmak için yolumuza devam ettik.

Türkiye’nin en büyük karayolu taşımacılığı firmasıyız. Bu güce iş ortaklarımızla geldik. Bundan sonra da yine iş ortaklarımızla büyümeye, güçlenmeye devam edeceğiz. Yeni projelerle, iş ortaklarımızla ağımızı genişletmek ana hedefimiz olacak.

Kamil Koç olarak durmadan, yorulmadan hizmeti seviyesini her zaman daha iyiye doğru taşıyoruz. Bu inancımızın önemli bir göstergesi olarak, böylesine zor bir dönemde, yolcularımızın güvenliği ve konforu için son model otobüs yatırımlarımıza devam ediyoruz.

Filomuzu MAN otobüslerle güçlendirdiğimiz için çok memnunuz. MAN’dan aldığımız son model 20 yeni aracımızla hem filomuzu güçlendiriyoruz, hem de yolcularımıza sunduğumuz güven ve konforu artırıyoruz. Türkiye’nin dört bir tarafını birbirine bağlamak için yatırımlarımız sürecek. MAN’la işbirliğimiz, bu amacımızı gerçekleştirmek için önemli adımlardan biri oldu.”

“Hem otobüslerimize, hem de satış ve satış sonrası hizmetler kalitemize güveniyoruz”

MAN Otobüs Satış Direktörü Can Cansu ise, şöyle konuştu:

“Pandemi nedeniyle tüm dünya ile birlikte ülke olarak da çok zorlu bir yılı geride bıraktık. MAN olarak, yaşadığımız tüm zorluklara rağmen 2020 yılını, 99 adetlik otobüs satışıyla başarılı bir şekilde tamamladık. Bu süreçte Türkiye seyahat otobüsü pazarındaki, pazar payımızı artırarak, %21‘lik orana ulaştık. Hedefimiz, aşılama çalışmalarının da artmasıyla önümüzdeki aylarda daha da hareketlenecek olan ulaşım, turizm ve seyahat sektörleri ile birlikte bu başarı grafiğimizi 2021 yılında da büyüterek, sürdürmek. Buna inanıyoruz, çünkü hem otobüslerimize hem de sunduğumuz satış ve satış sonrası hizmetler kalitemize güveniyoruz. Türkiye’nin en yoğun ana hatlarında sefere çıkan MAN otobüsleri, kişiye özel, firmaya özel tasarımlarının yanı sıra ileri teknoloji, yüksek performans, etkileyici yakıt tasarrufu ve her yıl daha da ileriye taşınan üstün MAN Güvenlik Konsepti ile fark yaratmaya devam ediyorlar.

MAN ve NEOPLAN otobüsleri, 2021 yılında da sektörde fark yaratmaya devam ediyor

MAN Lion’s Coach; aracı daha çevreci, daha verimli yapan Euro 6d motoru, Tip-Matic Coach otomatik şanzımanı, benzersiz yakıt tasarrufu, ileri teknolojisi, üstün güvenlik sistemleri ve olağanüstü konforu ile hem işletmecilerin hem kaptanların hem de yolcuların büyük beğenisini kazanmış durumda. Lion’s Coach ayrıca, sahip olduğu özel VIP koltuklar, geniş koltuk mesafeleri, tavan – taban yüksekliği, geniş bagaj alanları ile de sektörün tercih edilen otobüsü konumunda.

Lion’s Coach gibi sunduğu üst düzeydeki yolculuk konforu, mükemmel iç ve dış tasarımı, benzersiz ekonomik kazanımları ile yüksek güvenlik standartlarına sahip NEOPLAN Tourliner da, yine hem firma, hem de yolcuların gözdesi olmaya devam ediyor. Teknolojiyi modern tasarımla birleştirerek, yolculuğu keyfe dönüştüren MAN ve NEOPLAN seyahat otobüslerimiz, 2021 yılında da sektörde öne çıkıyor.

MAN, tercihlerde belirleyici bir rol oynayan satış sonrası hizmetler alanında da fark yaratıyor. Firmaların tercihlerinde; araçlarımızın nitelikleri gibi, ‘yaşam boyu iş ortağı’ olarak gördüğümüz müşterilerimize sunduğumuz Satış Sonrası Hizmetler kalite ve avantajları da önemli bir yer tutuyor.

İşte tüm bunların birleşimi sayesinde, bugün de ülkemizin seyahat sektöründeki lider firmalarından Kamil Koç’un tercihi olmayı başardık. Bu tercih; aynı zamanda bugüne kadar kendilerine sunduğumuz araç ve hizmet kalitesinden duydukları toplam memnuniyetin de bir neticesidir.”

Teslimat töreni, konuşmaların ardından MAN Kamyon ve Otobüs Ticaret A.Ş. Genel Müdürü Tuncay Bekiroğlu’nun sembolik MAN anahtarını Kamil Koç Genel Müdürü Kadir Boysan’a vermesiyle son buldu.

Kamil Koç Hakkında:

1926 yılında kurulan Kâmil Koç Otobüsleri A.Ş. Türkiye’nin ilk karayolu yolcu taşı-ma şirketi olarak 95 yıldır faaliyetlerine devam etmektedir. Kurucusu Kâmil Koç’un müşteri memnuniyeti ve iş ahlâkı ilkeleri ışığında sektöründe lider ve öncü olmaya devam etmektedir.

2019 yılında küresel otobüs taşımacılığı lideri FlixBus tarafından satın alınan Kâmil Koç, tüm yurda yayılmış 600’ü aşan bilet satış noktası ile Türkiye’nin her bölgesinde erişilebilir bir marka konumundadır. 1000 araçtan fazla genç filosu sayesinde yolcularına güvenilir ve konforlu seyahatler sunmaktadır. Kurum misyonu olarak her zaman yolcu memnuniyetini ön planda tutmakta ve sektöre hizmet standardı belirleme konusunda öncü olmaktadır. Türkiye’nin şehirlerarası yolcu taşımacılığına sayısız ilkler ve yenilikler kazandırmıştır. Artık dünyada otobüs taşımacılığının lider markası FlixBus’ın bir parçası olan Kamil Koç, 95 yıllık tecrübe ile günümüz yolcu ihtiyaçlarını doğru anlamakta ve yolcu memnuniyeti için personel ve donanım açısından yüksek bir hizmet kalitesi sunmaktadır.

MAN Hakkında:

MAN ve NEOPLAN marka otobüsler ile MAN marka kamyon ve hafif ticari araçların yurt içi satış, pazarlama, satış sonrası hizmetleri; MAN Kamyon ve Otobüs Ticaret A.Ş. tarafından yürütülmektedir. 1966 yılında MAN’ın Almanya dışındaki ilk üretim tesisi olarak, Türkiye’deki faaliyetine başlayan Şirket; merkez ve 3 şubesinin yanı sıra 11 bayii, 31 servisi ile satış, pazarlama ve satış sonrası hizmetlerini başarıyla sürdürmektedir. Ayrıca Türkiye genelinde de 7 ayrı noktada ikinci el satış şubesi bulunmaktadır.