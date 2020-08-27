Yeni patentiyle mucitler arasına girdi

Yıllardır motor konusunda sıkıntılı bir süreç yaşayan Türkiye artık bunu aşıyor. Türkiye’nin yeni icatlar konusunda önde gelen şirketlerinden EMF Motor’un Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Basri Kayakıran yeni patentiyle motor konusunda çok önemli bir müjde verdi.

ARGE çalışmaları ile bugüne kadar ses getiren gelişmelere imza atan EMF Motor’un Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Basri Kayakıran LiProKa prensibi ile çalışan Senkron Tork Motorunu şimdi aynı gövdede %30 daha güçlü ve %5’e kadar daha verimli çalışmasını sağlayan bir buluşu hayata geçirdi.

Aynı zamanda ENOSAD Derneği Başkanı da olan Kayakıran yenilenen motor prensibinin Tüm dünyada geçerli patentini aldı.

Müşterilerinin enerji maliyetlerini düşürüp, üretim kayıplarını azaltmak, bir yandan da üretim hızlarını arttırarak yüksek kaliteli imalatlar için hassas çalışan motorlar üreten, motorların yüksek performansının yanı sıra enerji verimliliği ile de öne çıkan EMF Motor teknoloji geliştirmeye yönelik çalışmalarına devam ediyor.

EMF Motor, bilinen motor prensibinden farklı çalışan motorun Ar-Ge çalışmalarını TÜBİTAK ve KOSGEB destekleri de alarak Türkiye’ de geliştirdi. Şu an 10.000 Nm’ ye kadar senkron tork motoru üretimi yapan firma dünyada 50’den fazla ülkeye ihracat yapıyor.