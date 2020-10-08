Yeni reklam filmi izleyicilerden tam not aldı

BEE’O PROPOLİS YENİ REKLAM FİLMİNİ İZLEYİCİLERLE BULUŞTURDU!

2013 yılından beri İstanbul Teknik Üniversitesi’nde geliştirdiği patentli ve ödüllü özütleme yöntemiyle, Anadolu’nun saf ve doğal arı ürünlerini en yenilikçi şekilde bizlere sunmaya devam eden BEE’O Propolis, Anadolu arı ürünlerini bir dünya markası yapma yolculuğunda önemli bir adım daha attı!

BEE’O Propolis’in kurucularından, Genel Müdür Gıda Yüksek Mühendisi Aslı Elif Tanuğur Samancı, firmanın ve filmin hikayesini anlattı!

Aslı Elif Tanuğur Samancı, Türkiye'de ilk kez “Sözleşmeli Arıcılık” modeliyle yerli propolis üretimini başlatmak için, 2013 yılında, Ziraat Yüksek Mühendisi ve Arıcılık Uzmanı Taylan Samancı ve Prof. Dr. Dilek Boyacıoğlu ile birlikte İTÜ ARI Teknokent'te BEE’O Propolisi KOSGEB AR-GE desteği ile kurduklarını belirtti. 7 yıl önce 10 arıcı ile çıktıkları yolculuğa, bugün 4000 sözleşmeli arıcı ve 450.000 arı kovanı ile devam ettiklerini ifade etti.

Aslı Elif Tanuğur Samancı, 6.000 metrekarelik tesisleri, 170’tan fazla çalışanı ile bugün Türkiye'nin en büyük propolis, arı sütü, arı ekmeği, polen ve ham bal üreticisi olduklarını ve 14 ülkeye ihracat yaparak, Anadolu propolisini bir dünya markası haline getirmeye çalıştıklarını söyledi. Tanuğur, şunları ekledi; "Şu anda ürünlerimiz BEE'O Propolis markasıyla Türkiye'de kendi e-ticaret sitemiz www.beeo.com.tr'de ve Migros, Macro Center, Joker, Rossman, Gratis, Carrefour Gurme gibi 3.500’in üzerinde perakende satış noktasında, ayrıca BEE'O UP markasıyla 25.000 eczanede yer alıyor. Amerika'da ise BEE&YOU markamız ile yine kendi e-ticaret sitemiz www.beeandyou.com üzerinden, ayrıca Amazon, Wallmart, E-bay'de ve CVS eczane zincirleri ile 3.500 perakende satış noktasında ürünlerimiz satılıyor. Amerika'nın yanı sıra ürünlerimizi Güney Kore, Almanya, Hollanda, Belçika, İsveç, İngiltere, Fransa, Avusturya, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Dubai, Kıbrıs ve Suudi Arabistan'a ihraç ediyoruz. 7 yıllık süreç içerisinde 34 farklı ulusal ve uluslararası ödüle layık görüldük. Tüm bunların hepsi bizim için ayrı ayrı birer gurur kaynağı. Yeni reklam filmimizle uluslararası markalaşma yolculuğumuzda önemli bir adım daha attık. İlk olarak Türkiye’de gösterimi başlayacak olan film, aynı zamanda ürünlerimizin bulunduğu diğer ülkelerde de gösteriliyor olacak. Bu filmin Anadolu propolisinin dünya markası olma yolculuğuna önemli bir katkı sağlayacağına inanıyoruz. Animasyon arı karakterimiz, kovanda işçi arıları temsil ediyor ve propolisin ne kadar değerli bir ürün olduğunu herkese anlatıyor. Kovanda hayat propolisin varlığı ile başlar çünkü arılar her petek gözünün içini önce propolis ile kaplar, daha sonra üzerine balını, polenini, yavrusunu koyar. Dolayısıyla kovanda propolis olmazsa, arı da olmaz. Arı olmazsa da doğa ve insan olmaz. Aslında bu film ile dünya da arıların önemine de dikkat çekmek istiyoruz.” dedi.

BEE’O Propolis’in Reklam filminin yüzü Didem Uzel oldu!

Didem Uzel duygularını şöyle ifade etti;” Bir anne olarak, Kadın Girişimci bir anne olan Aslı Elif Tanuğur Samancı’nın kurduğu BEE’O Propolis markasının reklam yüzü olmaktan çok mutluyum. Amerika'dayken oğlum Aslan'a içimi rahat ettirecek güvenilir ürünler ararken hem Türkiye'deki hem de Amerika'daki arkadaşlarımdan BEE’O Propolis markasını duydum ve düzenli olarak kullanmaya başladım. 3 yıldır ailecek düzenli olarak kullandığımız bu doğal ürünlerden o kadar memnun kaldım ki kendi çevreme de önermeye başladım. Hem kendim hem eşim hem de oğluma güvenerek verdiğim bir ürünün marka yüzü olmaktan da çok mutluyum. Çok sevdiğim animasyon arı karakterinin de reklama ayrı bir nitelik kazandırdığını düşünüyorum. Özellikle de arıların, arı ürünlerinin ve Anadolu propolisinin önemini dünyaya anlatıyor olmaktan da son derece gururluyum. Umarım bu enerjiyi izleyicilerimiz ile de buluştururuz. Arı varsa hayatın var olabileceği konusunda bu filmin bir farkındalık oluşturacağına inanıyorum. Umarım bu film sayesinde, Anadolu propolisini, dünyadaki tüm annelere ve ihtiyacı olan herkese ulaştırırız.” dedi.

BEE’O Propolis’in Reklam Lansmanı’na Tanınmış Simalar da Katıldı!

7 Ekim 2020 tarihinde Esma Sultan Yalısı’nda gerçekleştirilen lansmana Emine Sabancı Kamışlı, Nilüfer Bulut ve Dilara Koçak gibi isimler katıldı.

COVID-19 hijyen ve sosyal mesafe düzenlemeleri ve kuralları kapsamında düzenlenen etkinlikte misafirler, BEE’O Propolis’in yeni reklam filmini izledi; film büyük beğeni topladı.