Yeni Yönetim Kurulu üyeleri seçildi

Türkiye Finans Katılım Bankası Genel Kurulu, 2016 yılı sonuçlarını değerlendirildi. Genel Kurul’da Yönetim Kurulu üyeliklerine yönelik değişiklik teklifleri de kabul edildi. Buna göre, 7 kişiden oluşan Yönetim Kurulu'ndaki 4 mevcut üyeye ek olarak 3 yeni üye seçildi. Mevcut üyeler; Yönetim Kurulu Başkanı Saeed Mohammed A. Alghamdi, Majed Hamdan A. Alghamdi, Eren Güra ve Genel Müdür Wael Raies görevlerine devam ederken, daha önce 2007-2008 yıllarında Türkiye Finans'ta Yönetim Kurulu üyeliği yapmış ve halihazırda NCB'de Strateji ve İş Geliştirme'den sorumlu Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı olan Faisal Omar A. Alsaggaf, 2008-2014 yılları arasında Şekerbank Genel Müdürlüğü görevinde bulunmuş ve farklı bankalarda da üst düzey görevler üstlenmiş 30 yılı aşkın bankacılık tecrübesi bulunan Meriç Uluşahin ve yine alanında öncü; Bankacılık ve Finans Hukuku, Taahhüt ve Proje Finansmanı, Şirket Birleşme ve Satın Almaları ve Emlak Yasası konularında uzman ve tecrübeli bir avukat olan Bekir Berk Çektir Yönetim Kurulu Üyesi olarak Türkiye Finans ailesine katıldılar.



Türkiye Finans Katılım Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Saeed Mohammed A. Alghamdi toplantıda; Suudi Arabistan'ın en büyük bankası ve Türkiye Finans'ın ana ortağı olan NCB'nin, özelde Türkiye Finans'ı, genelde ise tüm katılım bankacılığını büyütmek maksadıyla Türkiye Finans'ı satın aldığı 2009 yılından bugüne kadar elde ettiği kârı dağıtmayarak banka bünyesinde bıraktığını ifade etti.



