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Yenilenebilir enerjide büyük buluşma

Geleceğimizin belirleyicisi yenilenebilir enerji alanında değer yaratmak ve farkındalık oluşturmak adına Yenilenebilir Enerji Araştırmaları Derneği – YENADER tarafından düzenlenecek dijital zirvede, Dünya’daki en son trendler ve eğilimler ile ülkemizin sahip olduğu fırsatlar ele alınacak.

Yenilenebilir enerjide büyük buluşma
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Geleceğimizin belirleyicisi yenilenebilir enerji alanında değer yaratmak ve farkındalık oluşturmak adına Yenilenebilir Enerji Araştırmaları Derneği – YENADER tarafından düzenlenecek dijital zirvede, Dünya’daki en son trendler ve eğilimler ile ülkemizin sahip olduğu  fırsatlar ele alınacak.

12 Mayıs Çarşamba günü 09.45 – 14.00 saatleri arasında düzenlenecek “DÜNYA’DA YENİ EKONOMİK DÜZEN, İKLİM KRİZİ ve YENİLENEBİLİR ENERJİNİN ÖNEMİ” başlıklı dijital zirvenin onur konuşmacıları, T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sn. Fatih Dönmez, Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Sn. Fatih Birol olacak. Mogan Enerji Yatırım Holding sponsorluğunda gerçekleşecek zirvede, panelist olarak şu isimler yer alacak;

Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı (IRENA) Direktörü Francesco La Camera

  • YENADER Başkanı, OECD Daimi Temsilcisi Büyükelçi Dr. Kerem Alkin
  • Dünya Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hakan Güldağ
  • KYOTO Club Direktörü Sergio Andreis
  • Toskana Jeotermal Alanların Geliştirilmesi Konsorsiyumu (CosviG) Uluslararası Projeler Sorumlusu Loredana Torsello
  • YENADER Başkan Yardımcısı Ali Karaduman
  • YENADER Genel Sekreteri Dr. Füsun Tut Haklıdır
  • Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Zehra Yumurtacı

PANDEMİ NEDENİYLE DİJİTAL ORTAMDA GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Pandemi koşulları nedeniyle dijital ortamda “Zoom” uygulaması üzerinden gerçekleştirilecek YENADER’in Yenilenebilir Enerji Zirvesi’ne katılıcımlar web adresinden kayıt olarak giriş yapabilecekler.    

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Yenilenebilir EnerjiYENADER Başkan Yardımcısı Ali KaradumanYıldız Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Zehra YumurtacıDünya Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hakan GüldağOECD Daimi Temsilcisi Büyükelçi Dr. Kerem AlkinYENADER BaşkanıYENİLENEBİLİR ENERJİNİN ÖNEMİİklim KriziDÜNYA’DA YENİ EKONOMİK DÜZEN
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