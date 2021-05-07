Yenilenebilir enerjide büyük buluşma

Geleceğimizin belirleyicisi yenilenebilir enerji alanında değer yaratmak ve farkındalık oluşturmak adına Yenilenebilir Enerji Araştırmaları Derneği – YENADER tarafından düzenlenecek dijital zirvede, Dünya’daki en son trendler ve eğilimler ile ülkemizin sahip olduğu fırsatlar ele alınacak.

12 Mayıs Çarşamba günü 09.45 – 14.00 saatleri arasında düzenlenecek “DÜNYA’DA YENİ EKONOMİK DÜZEN, İKLİM KRİZİ ve YENİLENEBİLİR ENERJİNİN ÖNEMİ” başlıklı dijital zirvenin onur konuşmacıları, T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sn. Fatih Dönmez, Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Sn. Fatih Birol olacak. Mogan Enerji Yatırım Holding sponsorluğunda gerçekleşecek zirvede, panelist olarak şu isimler yer alacak;

Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı (IRENA) Direktörü Francesco La Camera

YENADER Başkanı , OECD Daimi Temsilcisi Büyükelçi Dr. Kerem Alkin

, OECD Daimi Temsilcisi Büyükelçi Dr. Kerem Alkin Dünya Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hakan Güldağ

KYOTO Club Direktörü Sergio Andreis

Toskana Jeotermal Alanların Geliştirilmesi Konsorsiyumu (CosviG) Uluslararası Projeler Sorumlusu Loredana Torsello

YENADER Başkan Yardımcısı Ali Karaduman

YENADER Genel Sekreteri Dr. Füsun Tut Haklıdır

Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Zehra Yumurtacı

PANDEMİ NEDENİYLE DİJİTAL ORTAMDA GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Pandemi koşulları nedeniyle dijital ortamda “Zoom” uygulaması üzerinden gerçekleştirilecek YENADER’in Yenilenebilir Enerji Zirvesi’ne katılıcımlar web adresinden kayıt olarak giriş yapabilecekler.