Yenilenebilir enerjinin başarılı oyuncusuna Sürdürülebilirlik Bronz Ödülü!

Biotrend Enerji, Avrupa Kalkınma Bankası (ERBD) tarafından her yıl düzenlenen ve projelerin bağımsız bir jüri panelinde değerlendirildiği EBRD Sürdürülebilirlik Ödülleri’nde bronz ödülün sahibi oldu

Bu yıl 72 projenin yarıştığı ve bağımsız bir jüri tarafından puanlanan, EBRD Sürdürülebilirlik Ödülleri’nin “sürdürülebilir enerji” dalında kazanılan bronz ödül, Biotrend Enerji’nin bu yıl kazandığı üçüncü ödül oldu.

Biotrend Enerji CEO’su Osman Nuri Vardı: “Biotrend Enerji olarak, sürdürülebilirlik adına yaptığımız çalışmalarla ödüle layık görülmek çok kıymetli.”

EBRD Sürdürülebilirlik Bronz Ödülü ile, ödüllerine bir yenisini ekleyen Biotrend Enerji’nin CEO’su Osman Nuri Vardı, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Avrupa Kalkınma Bankası tarafından bağımsız bir jüri paneli tarafından işaret edildiğimiz bu ödül, bizim adımıza çok kıymetli. Biotrend Enerji bünyesinde, daha yaşanılabilir ve sürdürülebilir bir gelecek için sadece çevre alanında değil, sosyal sorumluluk üretmek ve hayata geçirmek için de çalışıyoruz. “Kadın için şiddet farkındalığı eğitimi”, “Hayat Ağacı kütüphanesi”, “Köy okullarına kitaplık ve Kamelya projesi” gibi nice projelerimiz mevcut. Sürdürülebilirlik konusu bizler için önemli bir alan. Bu sebeple 2022 yılında şirketimiz içinde sürdürülebilirlik ofisi kurduk. Tüm bu yatırımlarımızla birlikte, şirketimiz ve ülkemiz açısından alınması gereken uzun bir mesafe var, bizim de çalışkanlığımız ve yüksek bir motivasyonumuz var. Altın ödül alana kadar şevkle çalışacağız.” şeklinde konuştu.