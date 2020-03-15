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Yerli elektrikli scooter üretecek

GoldMaster’ı Cenk Bora kurmuştu. Bugün ise işin başında oğlu Sinan Özkan Bora var. Genç patron babasından aldığı bayrağı daha yukarıları taşımak için çalışıyor. Bu aralar oldukça heyecanlı. Elektrikli scooter üretimi için İstanbul Beylikdüzü’nde fabrika kuruyor.

Yerli elektrikli scooter üretecek
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GoldMaster denince orta yaşın üzerindeki birçok insanın aklına uydu alıcıları gelir. 40 yıllık geçmişe sahip olan firma 2000’li yıllardan önce ağırlıklı olarak uydu alıcı sistemleri ile tanınıyordu. Bugün bu şirket bambaşka bir boyuta ulaşmış durumda. 40 yıl önce Türkiye’nin ilk elektronik ev aletleri üreticilerinden biri olarak faaliyete başlayan GoldMaster, elektronik perakendesinde iddialı bir şirket haline geldi. Bugün küçük elektrikli ev aletleri üretimi ve sağlık grubunda Medisana distribütörlüğü ile ürün gamını oldukça genişletmiş durumda.

GoldMaster’ın ürün grupları arasında dijital uydu sistemleri, HD uydu alıcıları, oto ses ve görüntü sistemleri, navigasyon sistemleri, DVD-HD mediaplayer, MP3-MP4 oynatıcılar, tabletler, cep telefonu, dijital fotoğraf ve kamera, ev sinema sistemleri, ses sistemleri, küçük elektrikli ev aletleri, yaşam konfor ürünleri, sağlık ürünleri, zücaciye ürünleri, LED aydınlatma ürünleri, hediyelik eşya ürünleri, güvenlik sistemleri, uydu yan aksesuarları, bilgisayar ve çevre birimleri, diğer elektronik ürünler yer alıyor.

GoldMaster’ı Cenk Bora kurmuştu. Bugün ise işin başında oğlu Sinan Özkan Bora var. Genç patron babasından aldığı bayrağı daha yukarıları taşımak için çalışıyor. Bu aralar oldukça heyecanlı. Elektrikli scooter üretimi için İstanbul Beylikdüzü’nde fabrika kuruyor. Uzunca bir süredir çalışmalar yürütüyormuş. GoldMaster başka markalarla elektrikli scooter satışı yapıyor. Şimdi kendi markasıyla yerli üretim yapacakmış. Menzili de hayli iddialı. Firma elektrikli scootor’ı ile 60 kilometre yol alınabilecekmiş. Scooter aynı zamanda inovatif bir ürün olacakmış. Hem hafif, hem de katlanıp çantayla taşınabilecek bir model olacakmış. Fabrikada son aşamaya gelinmiş. Bu yaz üretime başlama planları yapılıyormuş. PARA DERGİSİ

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Anahtar Kelimeler:
GoldMasterCenk BoroSinan Bora
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