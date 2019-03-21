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“Yeşil bir gelecek için birlikte çalışmalıyız”

Küresel iklim değişikliği çalışmaları ve çevre odaklı sosyal sorumluluk projeleri ile farkındalık yaratan Reis Gıda, bu sene 5. kez düzenlenen Yeşil Ekonomi Ödülüne bir kez daha layık görüldü.

“Yeşil bir gelecek için birlikte çalışmalıyız”
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Gazeteci Celal Toprak’ın önderliğinde sunulan Yeşil Ekonomi Programı’ndan yola çıkılarak verilen Yeşil Ekonomi Ödülleri’nin, bu yıl 5.’si gerçekleştirildi. Çevreye karşı duyarlı bir yaklaşım sergileyen ve bu konuda çalışmalar sürdüren kişi ve kurumları onurlandırmak üzere, 20 Mart Çarşamba günü ticaretin kalbi Perpa’da düzenlenen törene; iş dünyası, bürokrasi, yerel yönetimler ve medya dünyasının temsilcileri katıldı. Küresel iklim değişikliği çalışmaları ile öne çıkan Reis Gıda, törende “Yeşil Ekonomi Ödülü”ne sahip oldu.

Gelecek nesiller için yeşilin önemi

Küresel iklim değişikliği konusunda çalışmalar yürüten Reis Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Reis, “Sürdürülebilir kalkınmayı sağlayabilmek ve iklim değişikliğinin olumsuz etkilerini azaltmak için farkındalık yaratmak hepimizin görevi olmalı. Biz Reis Gıda olarak bu konuda sesimizi duyurabileceğimiz her noktada bulunmaya çalışıyoruz. Yeşil bir gelecek için birlikte çalışmalıyız” dedi.

İklim değişikliğine çözüm getirmeden doğayı koruyamayacağımızı ve yaşamda sürekliliği sağlayamayacağımızı aktaran Mehmet Reis; ‘‘Dünyada giderek artan nüfusun beslenebilmesi için; üretimin arttırılması, adaletli paylaşımı, israfın en aza indirilmesi, atık ve geri dönüşümün önemine vurgu yaparak, küresel iklim değişikliğine karşı her birlikte mücadele etmeliyiz” dedi.

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