Yıldız Holding, “Senenin Yıldızları“nı 11'inci kez ödüllendirdi

Yıldız Holding'den yapılan açıklamaya göre, Yıldız Holding grup şirketlerindeki en iyi 105 projenin yarıştığı "Senenin Yıldızları 2018", bu yıl 11. kez düzenlendi.

Yıldız Holding ve şirketlerini ileriye taşıyacak ve iş yapış şekillerinde iyileştirme sağlayan projelerin değerlendirildiği "Senenin Yıldızları"nda 9 kategoride ödül verildi. Projeler, Yıldız Holding yöneticilerinin yer aldığı uzman ve ana jüri ve çalışan oylarıyla belirlendi.



Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker, Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yardımcısı Ali Ülker, Yıldız Holding Üst Yöneticisi (CEO) Mehmet Tütüncü ve Yıldız Holding’den üst düzey yöneticiler, iş dünyasının önemli isimleri ve sivil toplum örgütleri temsilcilerinin katıldığı törende, geçen aylarda pladis CEO'su olarak atanan Salman Amin konuşma yaparken, GODIVA CEO'su Annie Young Scrivner’ın video mesajı da yayınlandı.



TAV Havalimanları Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve İcra Kurulu Başkanı Sani Şener de her yıl farklı şirketlerdeki başarılı iş insanlarının ağırlandığı "Yıldızlı Sohbetler"e, Yıldız Holding Global Hukuk Başkanı İbrahim Taşkın’ın konuğu olarak katıldı.



"Senenin Yıldızları"nda bu yıl "Yönetim Kurulu Başkanı Özel Ödülü", "MOVERS" başlığı altında verildi. "MOVERS" akrostişi; Money (Maddi değer), Objectives (Ortak hedefler), Value (Var ettiğimiz değer), Evaluation (Fırsat değerlendirmesi), Rivals (Rakipler) ve Sustainability (Sürdürülebilirlik) kavramlarının dizilimi olarak sürdürülebilir bir başarı için dikkat edilmesi gereken 6 önemli adımın baş harfini temsil ediyor.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker, "Günümüzde her şeyin ne kadar hızlı değiştiğinin farkındayız ve bu değişime de ayak uydurmamız için daha güçlü ve daha yenilikçi olmamız gerektiğini biliyoruz. Riskleri fırsat görüp iyi bir gelecek hayal edebiliriz. Elbette hayalimizdeki gelecek için elimizde bir anahtar olması lazım. Bizim anahtarımızın üzerinde MOVERS yazıyor. Bunu yapabilmek için de hep birlikte ve hep hareket halinde olacağız." ifadelerini kullandı.



Katılan projelerin holdinge katkısı yaklaşık 900 milyon lira



Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Ülker de bu yıl 11'incisini gerçekleştirdikleri "Senenin Yıldızları"nda, önce hayal eden, sonra bu hayali projeye dönüştüren, ardından işe ve başarıya evrilmesini sağlayan çalışma arkadaşlarını ödüllendirdiklerini aktararak, şunları kaydetti:

"Hem Türkiye hem de dünyadan maliyet avantajı oluşturma, müşteri memnuniyetini artırma ve mevcut süreçleri iyileştirme gibi önemli kriterler üzerinden ödül kazanmak için çok değerli 105 proje yarıştı. Bu projelerin holdinge maliyet avantajı olarak katkısı yaklaşık 900 milyon lira olarak gerçekleşti. Emeği geçen tüm arkadaşlarımıza projelere karşı geliştirdikleri çözüm odaklı bakış açıları için bir kez daha teşekkür ediyorum. Onlardan aldığımız güçle geleceğe umutla bakıyor, ülkemizin ekonomisi ve yeni istihdam oluşturmak için çalışmaya devam ediyoruz."



"2018’de olduğu gibi yine çift haneli büyüme hedefliyoruz"



Yıldız Holding CEO'su Mehmet Tütüncü ise zorlu bir yılı geride bıraktıklarını belirterek, 2019'un kendileri için çok anlamlı ve özel bir yıl olduğunu, Ülker’in 75. yılını, Yıldız Holding’in 30. yılını ve Teremyağ’ın 20. yılını kutladıklarını bildirdi.

Tütüncü, şu değerlendirmelerde bulundu:



"2018 bizim için tam bir meydan okuma yılıydı. Geçtiğimiz yıl brüt satışlarımızdaki artış yüzde 27, konsolide brüt satışımız ise 54 milyar TL oldu. Bu azımsanacak bir başarı değil. Ciro dağılımına baktığımızda ise büyümede en çok atıştırmalık işimizin ve perakende markalarımızın katkısı olduğunu görüyoruz.



Atıştırmalık işimiz, bizim global odağımız ve pazarda büyüdüğümüz ve daha da büyümeyi hedeflediğimiz bir iş kolu. Perakendede ise markalarımızla hem kendisi büyüyen hem de pazarı büyüten, ivme kazandıran bir rol üstleniyoruz. Odaklanma stratejimizin yanı sıra ihracatımız da büyümemizde bir diğer etken olarak karşımıza çıkıyor. 2018’de ihracatımızı bir önceki seneye göre yüzde 21 artırarak 628 milyon dolar gelir elde ettik. 2019 yılında hem ihracatta hem de brüt satışlarda çift haneli büyümeyi hedefliyoruz. Bugün ortaya koyduğumuz bu finansal tablo ve hedefler özverili çalışmanın karşılığı, yarışmaya katılan projeler ise 2018 yılında hep beraber elde ettiğimiz başarılarımızın meyveleri, sonuçları... Tüm bu projelerin içinde yoğun emek, fikir, çözüm arayışı ve odaklanma var. Tüm katılanları ve Yıldız Holding’in büyümesinde emeği geçen herkesi kutluyor ve onlara teşekkür ediyorum."



Bu yıl 9 kategoride dağıtılan ödüllerde kazanan şirketler ve projeleri şöyle:



"GOYA: Bizim Toptan-Yüz yüze büyük kazançlar



Sıfır Hata: Önem Gıda, pladis Türkiye-Fabrika kalibrasyonu



Amaç Birliği: pladis Global-Riskleri birlikte daha iyi değerlendirme



Lider: pladis Orta Doğu-Ülker Bisküvi ramazana özel dijital ve mağaza içi kampanyası



Maliyet Avantajı: Polinas-Bopet verimliliği



Büyümeye katkı: Şok Marketler-Doğrudan sebze-meyve tedariki



İnovasyon: pladis İngiltere-Jaffa Cakes Nibbles satışta



Dijital Liderlik: pladis İngiltere & İrlanda-Satış planlayıcısı/Theseus



MOVERS: pladis Hindistan."