9 Mart’a kadar devam edecek Olivtech’de sektör profesyonelleri; başta zeytin ile zeytinyağı olmak üzere sektöre dair her şeyi bulma fırsatı yakalayacak. Fuar boyunca sürecek tadımlar ve etkinliklerle sektörün nabzı fuarizmir’de atacak.



İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde İZFAŞ tarafından düzenlenen Olivtech – 9. Zeytin, Zeytinyağı, Süt Ürünleri, Şarap ve Teknolojileri Fuarı kapılarını açtı. Başta zeytin ile zeytinyağı olmak üzere son tüketiciye sunduğu ürünlerin tanıtılması ve ihracatını artırmayı hedefleyen 9. Olivtech Fuarı’nın açılışını İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Sırrı Aydoğan, CHP İzmir Milletvekili Kani Beko, İzmir Vali Yardımcısı Sultan Doğru, Akhisar Kaymakamı Sabit Kaya, İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Zekeriya Mutlu, üreticiler, bürokratlar, katılımcılar ile ziyaretçiler yaptı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Sırrı Aydoğan, “Zeytinyağı ve zeytincilikte çok büyümemize rağmen bir durgunluk, sıkıntı var. Bunu çözmenin iki yolu var. Para kazanılmıyor. Tüm dünya kazanıyor biz kazanamıyoruz” dedi.



Yılmayın, bırakmayın



Zeytin ve zeytinyağı sektörünün sorunlarının çözülmesi gerektiğini ifade eden Aydoğan, üretimde büyük gelişme gösterdiklerini vurgulayarak "Akhisar’ın her tarafı zeytin. Eski tütün tarlaları ve kullanılmayan tarlalarının tamamı zeytin ağacı olmuş. Üretimdeki azmi tebrik etmek lazım. Sorunumuz zeytin ve zeytinyağının tüketilmesinde. Bunu sivil toplum örgütleri, zeytinyağı satıcıları, hükümet, belediyeler bir araya gelip çözmemiz lazım. Öncelikle iç tüketime gitmeliyiz. Köylüler büyük bir dirençle hala zeytinyağı üretiyor. Kazanamasa da bundan vazgeçmiyor. Bütün köylülere, üreticilere mesaj vereyim; yılmayın ve zeytini bırakmayın. Güzel günler göreceğiz” diye konuştu.



Çevre ve gıda tüm dünyanın sorunu



Geçmiş yıllarda dünyanın en kaliteli şaraplarının üretildiğini ancak son dönemde bunun da sona erdiğini belirten Aydoğan, “Bu coğrafyada 4-5 bin senedir zeytinyağı ve şarap var. Günümüzde ise birkaç butik şarapçılık kaldı. Fakat altını çizerek söylüyorum bu sadece bize özel bir durum değil. Dünyanın iki tane sorunu var, biri çevre diğeri de gıda. Çevreyi sağlıklı tutamazsan gıda da işe yaramıyor ve kirleniyor. Biz geleneğimize sarılıp büyük bir dirençle zeytin üretmeye devam edelim. Bu fuarı tüm üreticiler ve bilhassa emekçi kadınlarımız adına açıyorum” dedi.



114 katılımcı yer alıyor



Bu yıl C Holü’nde düzenlenen 9. Olivtech, yerli ve yabancı binlerce ziyaretçiyi ağırlayacak. Birbirinden özel ürünlerin tanıtıldığı Olivtech’te; ikisi yabancı, 112’si ise Türkiye’nin çeşitli bölgelerinden olmak üzere 114 katılımcı bulunuyor. İzmir başta olmak üzere Çanakkale, Hatay, Balıkesir, Aydın, Mersin, Muğla, İstanbul ve Manisa’dan gelecek katılımcılar, 4 gün boyunca sektör profesyonelleri ile buluşacak. Olivtech’te ayrıca İtalya ve Almanya’dan da iki katılımcı yer aldı.



22 ülkeden alım heyetleri geliyor



Fuar içinde oluşturulan Hosted Buyer (Alım Heyeti Programı) alanında dünyanın çeşitli noktalarından satın almacılar, katılımcı firmalarla görüşmeler gerçekleştirecek. Olivtech Fuarı kapsamında Gürcistan, İran, Ürdün, Irak, Tunus, Cezayir, Hindistan, Lübnan, Filistin, Suudi Arabistan, Pakistan, Kazakistan, Almanya, Fas, İsviçre, Yunanistan, Sudan, Çin, İspanya, Hollanda ve Makedonya’dan gelen alım heyetleri ilk üç gün boyunca fuarı ziyaret edecek. Görüşmelerle birlikte Türk zeytin, zeytinyağı ve şaraplarının dünyanın her noktasına ulaşması ve bu sayede birçok yeni anlaşmaya imza atılması hedefleniyor.



Dört gün etkinlikler sürecek



6 – 9 Mart tarihleri arasında sektörü buluşturacak Olivtech, birbirinden önemli etkinliklere de ev sahipliği yapıyor. Sektörü ilgilendiren toplantı ve seminerlerin yanında Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi’nin Kalite Kontrol Programı Sertifika Töreni ve Uluslararası Zeytin Konseyi – Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi Türkiye Naturel Sızma Zeytinyağı Kalite Ödül Töreni gerçekleşecek. WSET, London Wine Academy, Ecole du Vin gibi eğitim kurumlarından önemli birçok sertifikaya sahip, sektörün önemli şarap tadım uzmanlarından, Şarabın ABC’si isimli kitabın yazarı Levon Bağış Olivtech Fuarı’nda olacak. Fuarda sofralık zeytin tadımları da olacak. 6 ve 8 Mart’ta Şahnur Irmak, Ferişte Güngör Öztürk, Meltem Zengin ve Dudu Gönül Tolun “Sofralık Zeytin Tadım Eğitimi”nde çeşitli zeytinlerin tadımını yaptıracak. Fuara katılan tüm firmaların zeytin ve zeytinyağları; İZFAŞ’ın organizasyonu ile Uluslararası Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi (UZZK) temsilcileri ve Ege Üniversitesi Gıda Mühendisliği öğrencileri tarafından Olive Oil Bar ve Olive Bar’da tanıtılacak. Fuar boyunca C Holü’nde ziyaretçilere tadım yapabilmeleri için hizmet verecek.



10:00 ile 19:00 saatleri arasında açık olacak İlk 3 gün sadece sektör profesyonellerine açık olan Olivtech Fuarı’nı dördüncü gün ise son tüketiciler ziyaret edebilecek.