Yolcu taşımacılığının gözdesi oldu

MAN markasının seyahat segmentindeki amiral gemisi Lion’s Coach, üstün teknoloji, güvenlik ve konfor özellikleri ile şehirler arası yolcu taşımacılığında firmaların ilk tercihi olmaya devam ediyor. Yeni yılda da teslimatlarını sürdüren MAN, İzmir taşımacılık sektörünün önemli firmalarından olan Fulya Turizm’e 2, Keşan Birlik firmasına ise, 1 adet 2020 model Lions Coach teslimatı yaptı.

MAN’ın üstün Alman teknolojisinin yanı sıra sağladığı güvenlik, konfor ve yakıt tasarrufu ile “Coach of the Year 2020 – Yılın Otobüsü” seçilen Lion’s Coach, yeni yılda da seyahat firmalarının gözdesi oldu. Ocak ayında peş peşe düzenlenen iki ayrı teslimat töreni ile 3 adet 2020 model Lion’s Coach müşterilere teslim edildi.

Fulya Turizm’e 2 adet 2020 model Lions Coach teslimatı yapıldı

İlk teslimat, İzmir taşımacılık sektörünün önemli firmalarından Fulya Turizm’e yapıldı. Yurt içi ve yurt dışı turizm taşımacılığı yapan Fulya Turizm, ocak ayında Ankara’da düzenlenen törenle, filosuna 2 adet 2020 model, 12 metre 2+2 koltuk düzenli Lions Coach kattı. Törene MAN Otobüs Satış Bölge Yöneticisi Emrah Albustanoğlu ile Fulya Turizm’in sahipleri Mustafa Kocaer, Hüseyin Kocaer ve Efe Kocaer katıldı.

Bundan sonraki yatırımlarımızda da MAN’ı tercih edeceğiz

Lions Coach otobüslerini hem modern tasarım ve rahat koltukları hem de yakıt ekonomisi nedeni ile tercih ettiklerini belirten Fulya Turizm yetkilileri, bundan sonraki yatırımlarında da MAN’ı tercih edeceklerini belirttiler. Emrah Albustanoğlu da konuşmasında, “İzmir’in köklü firmalarından Fulya Turizm’in Lions Coach otobüslerini tercih etmesinden çok mutluyuz. Umarız, 2020 sonuna kadar tüm filo yeni ve ekonomik MAN araçlarından oluşacaktır” dedi.

Uzun araştırmalar sonucunda Lion’s Coach’ta karar kıldık

2020’nin ilk ayında teslimatlarını sürdüren MAN, ikinci otobüs teslimatını ise, Trakya bölgesinin önemli firmalarından biri olan Keşan Birlik’e yaptı. MAN’ın İkitelli Tesislerinde, İkinci El Satış Direktörü Aydın Yumrukçal ve Otobüs Bölge Koordinatörü Önsel Demircioğlu’nun ev sahipliğinde düzenlenen törene Keşan Birlik ortakları Hasan Katıcıoğlu ve Sergen Katırcıoğlu katıldı. Törende, 1 adet 2020 model 12 metre 51 koltuklu Lion’s Coach’un anahtarı firmanın ortağı Hasan Katırcıoğlu’na teslim edildi.

MAN markasını tercih sebepleri hakkında bilgi veren Sergen Katırcıoğlu, şunları söyledi; “Tercih yaparken, yakıt verimliliği, yolcu memnuniyeti ve uzun bakım aralığı gibi özellikleri göz önünde bulundurduk. Uzun araştırma ve incelemelerimizin sonucunda bunları bir arada bulunduran Lion’s Coach’ta karar kıldık. Trakya bölgesinde MAN çalıştırıcısı olmaktan dolayı büyük mutluluk duyuyoruz.”

Önsel Demircioğlu ise, Keşan Birlik firmasına uzun bir aradan sonra yeni araç vermemin haklı gururunu yaşadıklarını belirterek, bu teslimatı Trakya bölgesine atılan bir tohum olarak gördüklerini ve bundan dolayı çok mutlu olduklarını ifade etti. Demircioğlu, teslimatın hayırlı olmasını diledi.