Yolda Ender’le karşılaştık

Türkiye’nin en köklü markalarından biridir Ender Çikolata. Temelleri 1947’de Hamdi Kitapçı tarafından atılan firma, Türkiye’nin ilk fabrikasyon çikolata üreticilerinden biridir. Bu köklü kuruluş bir süre önce ekonomik krize girdi. Mali sorunlarını aşamayınca da iflas erteleme kararı aldırdı. Süreç 2010 yılında iflasla sonuçlandı. İflas sonrasında yıllarca üretim yaptığı Şirinevler’deki fabrikası kapandı. Tüm bu süreçlere daha önce bu sayfalarımızda yer verdik.

Ancak bir süre önce Ender Çikolata ile yeniden karşılaştık. Nasıl mı? Firmanın Avcılar E-5 yolu üzerinde, eski İGS fabrikasının hemen yanında fabrika satış mağazası açılmış. Merak edip araştırınca Ender’in el değiştirdiğini öğrendik. Arkadaşımız Özbey Men’in edindiği bilgilere göre, isim hakkını, makineleri ve kalıplarıyla birlikte Ankara merkezli HHY Group satın almış. Ankara Kahramankazan’da çikolata üretimi yapan HHP Group da Ender Çikolata gibi sektörün köklü şirketlerinden. Onun da temelleri 1949’da atılmış. Bünyesinde birçok şirket bulunan grup, gıdanın yanı sıra petrol istasyonu işletmeciliği de yapıyor. Piyasada Dedem Kuruyemiş, Beyoğlu Çikolata, Ankara Çikolata, Çoktad, Fevvare, Yıldız Kaynak Suyu gibi markalı ürünleri var. Bu ürünler geniş bayi ağı aracılığıyla daha çok Anadolu şehirlerinde satılıyor. Tarım alanında da faaliyet gösteren grubun Ankara Kalecik’te badem ormanı da var. Grubun, Yıldız Holding’e satılan MisBis’in de eski sahipleri olduğunu hatırlatalım. Gelelim grubun Ender Çikolata ile ilgili planlarına. Öğrendiğimize göre grup, geçen aylarda bünyesine kattığı Ender’i yurt geneline yaymayı planlıyormuş. Hatta daha şimdiden franchising görüşmelerine başlanmış. Yakında siz de yollarda Ender Çikolata mağazalarıyla karşılaşırsanız şaşırmayın. PARA DERGİSİ’NDEN ALINMIŞTIR.

