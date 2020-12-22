Yurtdışında yeni bir projeye daha başladı

Uluslararası alanda en çok iş yapan 100 müteahhitten biri olan Ant Yapı, yurt dışındaki faaliyetlerine hız kesmeden devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda Rusya’nın en kalabalık üçüncü büyük şehri olan Novosibirsk’te bulunan uluslararası Tolmaçevo Havaalanı’nın inşaatına başlayan Ant Yapı, yılın son günlerinde de Londra’da lüks konut projesi Park Modern’in inşası için 100 milyon sterlin kontrat bedelli bir anlaşma imzaladı.

Londra’da Bu Yılın En Büyük Tek Aşamalı Anlaşması

Londra’da Kensington Palace Garden’a bakan ve 17 bin 650 metrekare alana sahip Park Modern, 55 apartman dairesi ve 2 adet Town-House olmak üzere toplam 57 ultra lüks konuttan oluşuyor. Proje sakinlerinin tüm ihtiyaçları göz önüne alınarak düzenlenen yapının içinde, özel araç parkı, 25 metrelik havuz, spor salonu, SPA, sinema salonu ve güzellik-bakım merkezi yer alıyor. Restoran, kafe, sağlık merkezi, ağız ve diş sağlığı merkezi gibi üst düzey ticari alanların bulunacağı Park Modern, bu yıl Londra’nın West End Bölgesinde verilen lüks konut-ticari sınıfındaki en büyük tek aşamalı inşaat anlaşması olma özelliğini de taşıyor.

İngiltere’deki En Yüksek Bedelli Projemiz

İngiltere’de altıncı projenin hayata geçirilmesinden ötürü son derece memnun olduklarını belirten Ant Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Okay, “2020 yılı tüm dünyada ezberlerin bozulduğu bir yıl oldu. Ant Yapı olarak pandemi sürecinde dahi çalışanlarımızın sağlığını ve güvenliğini ön planda tutmak şartıyla yurt içi ve yurt dışında gerçekleştirdiğimiz projelerimize hız kesmeden devam ettik. Bugün Rusya, Amerika ve İngiltere’de pek çok projede Ant Yapı imzasını görmek mümkün… Yurt dışında iş yapma koşulları, yasal gereklilikleri ve rekabet ülkemizden çok farklı. Biz yüksek kaliteli işçiliğimiz, inşaat, malzeme kalitemiz ve yurt dışında iş yapmanın bütün gerekliliklerine hızla uyum sağlama becerimizle, buralarda var olmayı ve sürdürülebilir bir büyüme yakalamayı başardık.

Daha önce İngiltere’de gerçekleştirdiğimiz, Belgravia Gate, Apex House, Harcourt House, 13 Eaton Place ve 20-22 Eaton Place projelerimizin ardından 2020’nin son günlerinde kontratını imzaladığımız Park Modern bizim için ayrı bir öneme sahip. Park Modern 100 milyon sterlin kontrat bedeliyle İngiltere’deki en büyük projemiz olma özelliğini taşıyor. Satışların ilk aşamasında dahi metrekaresi 49.500 sterline varan değerlerde alıcı bulan Park Modern’in, Hyde Park’ın kuzeyinde kalan evler arasında en yüksek bedelle rekor kırdığını söyleyebiliriz. İngiltere’nin merkezi Londra’da bu denli büyük bir projenin anlaşmasını sağlamak bizim için son derece gurur verici. 2021 yılında da ilk olarak çalışanlarımızın sağlığına yönelik gerekli tüm tedbirleri alıp, yurt içi ve yurt dışındaki projelerimizi taahhüt ettiğimiz sürede teslim etmek için var gücümüzle çalışacağız. Türkiye’de ise Bodrum Anthaven projemizin yeni etaplarını hayata geçireceğiz. Ayrıca Anthaven projemizin içerisinde yer alan ve Türkiye’de dünyanın en büyük otel zincirlerinden Radisson Hotel Group ile işbirliği yaptık. Radisson Hotel Group’un premium markası Radisson Collection’ın, 2021 yazında Anthaven’da faaliyete geçmesini hedefliyoruz. Bunun yanında İstanbul’da da yeni projeler hedefliyoruz. Hayata geçirmeyi planladığımız yeni projelerle de büyümemizi sürdüreceğiz” dedi.

Ant Yapı Hakkında

ANT YAPI, profesyonel yönetimiyle kaliteden asla ödün vermeyen, taahhütlerini eksiksiz ve başarıyla tamamlayan güvenilir yapısıyla, inşaat sektöründe çok çeşitli projelere imza atmak üzere 1991 yılında kuruldu.

90’lı yıllarda başlayan ve 2000’li yıllardaki yeniden yapılanması sonrasında devam eden faaliyetleriyle ANT YAPI, hem yurt içi hem de yurt dışında çeşitli konut, rezidans, otel, okul, kültür merkezi, iş merkezi, alışveriş merkezi, eğlence merkezi gibi projeleri başarıyla hayata geçirdi. Projelerin ve taahhütlerin başarıyla gerçekleştirilmesinin arkasında yatan pozitif düşünce içeren yaklaşımı, profesyonel ekibi, modern teknoloji ve yeniliklerin takibine verdiği önemle ANT YAPI, kurulduğu günden bugüne 10 milyon metrekarenin üzerinde projeye imza attı.

ANT YAPI, yurt dışında IQ’su yüksek taahhüt ağırlıklı işleri, yurt içindeyse IQ+EQ’su yüksek yatırım projeleriyle, iş ortağı olarak gördüğü ANT YAPI dostlarının ihtiyaçları doğrultusunda, en uygun çözümleri üreterek hizmet vermeye devam ediyor.